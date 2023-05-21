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Medya Ahmet Hakan'dan bomba "Babacan" iddiası! Şimdiden Reis'e... Bu nasıl iş yahu
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "Babacan" iddiası! Şimdiden Reis'e... Bu nasıl iş yahu

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:27:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba "Babacan" iddiası! Şimdiden Reis'e... Bu nasıl iş yahu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın yaptığı iki açıklamayı köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın yaptığı iki açıklamayı köşesine taşıdı. 

"Erdoğan’ın işine yarayacak türde açıklamalar yapmak için insan ikinci turun bitmesini ve Erdoğan’ın kazanmasını bekler yahu. Bu ne acele?" diye soran Hakan, ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ali Babacan, iki açıklamayla ortalığı karıştırdı:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- BİR: “Eğer Cumhur İttifakı, Anayasa değişikliği konusunda ‘Gelin beraber çalışalım’ derse ona hazırız” diyerek muhalefetin ayarını bozdu.

*

- İKİ: “15 milletvekili arkadaşımızın 15’i de hakkıyla seçilmişlerdir. Bu konuda en ufak kaygımız yok” diyerek CHP’lilerin moralini bozdu.

*

Erdoğan’ın işine yarayacak türde açıklamalar yapmak için insan ikinci turun bitmesini ve Erdoğan’ın kazanmasını bekler yahu.

Bu ne acele?"

 

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