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Medya Ahmet Hakan'dan bomba Abdullah Gül yazısı! Sağlı-sollu girişti
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba Abdullah Gül yazısı! Sağlı-sollu girişti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakmasını değerlendiren Ahmet Hakan, "Gül’ün adaylığına kafası yatanlar neyin kafasını yaşıyorlar acaba?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 08:26:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba Abdullah Gül yazısı! Sağlı-sollu girişti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakmasını değerlendiren Ahmet Hakan, "Gül’ün adaylığına kafası yatanlar neyin kafasını yaşıyorlar acaba?" diye sordu. "Yahu görmüyor musunuz? Kendilerine 'muhalifim' diyen çok geniş kitle, Abdullah Gül’ü istemiyor" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"En son altılı masanın temel direklerinden biri olan Temel Dede, Abdullah Gül’ün adaylığına yeşil ışık yaktı.

“Olabilir. Niye olmasın. Oturulur. Konuşulur” falan diyerek.

*

Minnacık bir siyasi izan sahibi olmak bile Abdullah Gül’ün adaylığının büyük bir hezimetle sonuçlanacağını görmek için yeter de artar.

*

Yahu görmüyor musunuz?

Kendilerine “muhalifim” diyen çok geniş kitle, Abdullah Gül’ü istemiyor.

“İstemiyoruz” diyorlar, ötesini söylemiyorlar.

Dağdan, taştan, sokaktan, haneden, bahçeden, kafeden yükselen tek kelime bu.

*

Bu kitle, Gül ile Erdoğan arasında bir fark görmüyor.

Gül’ün bugün hangi siyasi pozisyona geçtiğiyle de zerre kadar ilgilenmiyor bu kitle.

*

Abdullah Gül...

İsterse iktidara karşı dört koldan intifada hareketi başlatsın, isterse her gün bin tweet atsın, isterse haftada bir Anıtkabir’i ziyaret etsin...

Yine de istenmiyor.

Bunu idrak etmek çok mu zor?

*

Gül olayının, Ekmeleddin Bey olayıyla bile kıyaslanacak bir tarafı yok.

Ekmeleddin Bey’in adaylığına karşı bir gönülsüzlük, bir heyecansızlık, bir enerji düşüklüğü vardı.

“Asla istemeyiz, kata istemeyiz” durumu yoktu.

“Tıpış tıpış oy vereceksiniz” yaklaşımı bile bu yüzden içe sindirildi.

*

Ama Abdullah Gül öyle mi?

İstemiyorlar abi. İs-te-mi-yor-lar.

Gönülsüzlük yok. Heyecansızlık yok. Enerji düşüklüğü yok.

Katiyen, asla, kata, valla, billa...

İstememek var.

*

Bu denli net, bu denli açık, bu denli haykıran bir tablo içinde...

Gül’ün adaylığına kafası yatanların, neyin kafasını yaşadıklarını cidden çok merak ediyorum."

 

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Yorumlar

eskiyaylalı

İYİ! NE GÜZEL! MADEM ÖYLE SESSİZ KALIN, ÇOĞUNLUĞUN İSTEMEDİĞİ ADAYLA SEÇİME GİRSİNLER. 6'LI MASA ALTIGEN OLSUN. A.H VE BENZERLERİ Bİ YERLERİNİ İNCİTME PAHASINA NEDEN HÖNKÜRÜYORLAR Kİ...

turgay koç

adam hiç emeksarfetmeden başbakan oldu dışişleri bakanı oldu cumhurbaşkanı oldu şu anda kıral gibi yaşadığı halde hala gözü makamda ne doymaz gözü varmış bir milyon oyum olsa bir tanesini vermem dilerim allahtan kıyamet günü chp zihniyetiyle beraber olur
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