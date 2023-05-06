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Medya Ahmet Hakan'dan bir tokat Kılıçdaroğlu'na, bir tokat Yavaş'a, bir tokat Akşener'e! Böyle rezil etti
Medya

Ahmet Hakan'dan bir tokat Kılıçdaroğlu'na, bir tokat Yavaş'a, bir tokat Akşener'e! Böyle rezil etti

Yeniakit Publisher
2023-05-06 14:09:00 -
Ahmet Hakan'dan bir tokat Kılıçdaroğlu'na, bir tokat Yavaş'a, bir tokat Akşener'e! Böyle rezil etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına kayıtsız kalan Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i yerden yere vurdu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına kayıtsız kalan Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i yerden yere vurdu. 

Söz konusu üçlü için "Hep bir ikircikli tutum, hep bir tereddüt, hep bir lüzumsuz kompleks" ifadelerini kullanan Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefet olarak şöyle düşün:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İktidara gelmişsin. Savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkarmışsın. İHA’larla, SİHA’larla dünya savaş konseptini değiştirmişsin. Tüm dünya senin bu başarını konuşuyor. Karabağ’da, Libya’da, Suriye’de başarını kanıtlamışsın.

*

Ne yani?

Seçime giderken bu başarının tanıtımını yapmayacak mıydın?

“Biz bunları yaptık” demeyecek miydin?

O zaman da “Seçim meydanında İHA’nın, SİHA’nın, geminin ne işi var?” mı diyecektin?

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener...

Hiçbiri ama hiçbiri savunma sanayisindeki başarıya nasıl yaklaşmaları gerektiğini bir türlü tam olarak anlayamadılar.

Hep bir ikircikli tutum, hep bir tereddüt, hep bir lüzumsuz kompleks.

Şöyle gürül gürül destek vermeyi bir türlü başaramadılar."

 

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