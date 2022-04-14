Ahmet Hakan'dan bir tokat Kemal'e bir tokat Türker'e

CHP'li Kuşadası Belediyesi’nin ihalede usulsüzlük yaptığını ihbar eden gazeteci-yazar Ergün Poyraz’ın üç kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Bazı kesimler Poyraz'ın muhalif olduğu düşüncesiyle saldırıdan hükümeti sorumlu tutmaya çalıştı. Bugünkü yazısında konuyu ele alan Ahmet Hakan, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından adeta bir tokat Kemal Kılıçdaroğlu'na vir takat da Türker Ertürk'e attı.

"Artık saldırganın kimliğine bakarak mı tavır alıyoruz?"

Ergün Poyraz'a saldırının ilk duyulduğunda muhaliflerin anında olayın üzerine gittiğini söyleyen Hakan, konunun gündemden düşürülmemek istendiğini söyledi. Ahmet Hakan sonrasında olayın aslında hükümetle hiçbir alakasının olmadığının ortaya çıkmasının ardından muhaliflerin de hemen dağıldığını, konunun muhatabı olan Kuşadası Belediyesi'yle ilgili tek bir kelime söylenilmediğini belirtti. Muhalefetin bu tavrı üzerine "Neler oluyor bize?" diye soran Ahmet Hakan "Artık saldırganın kimliğine bakarak mı tavır alıyoruz alçak saldırılara karşı? Kanıksadık mı bunu?" dedi.

Kılıçdaroğlu

Ahmet Hakan'ın bu sözlerinin hedefinde ise öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyedeki yolsuzluğu ifşa etmesinin ardından öldüresiye darp edilen Gazeteci Ergün Poyraz olayını çarpıtarak suçu AK Parti hükümetine bağlamıştı. Konunun CHP'li belediyedeki yolsuzlukla ve saldıranların da PKK ile ilintili olduğu gerçeğinden bahsetmeyen Kılıçdaroğlu, olayı hükümetin gazetecileri baskı altında tutmasından kaynaklandığını iddia etmişti

Türker Ertürk

Ahmet Hakan'ın yazısında isim vermeden eleştirdiği diğer bir isim ise darbe sevici emekli amiral Türker Ertürk'di. AK Parti hükümetine aba altından sopa gösteren sözde bildiriye imza atan 104 amiral eskisinden biri olan Türker Ertürk, Ergün Poyraz saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda muhaliflere yönelik yapılan saldırıları kınadığını belirterek saldıyı Kılıçdaroğlu gibi AK Parti'ye yıkmaya çalıştı.