Ahmet Hakan'dan bir tokat Ali Koç'a, bir tokat Aziz Yıldırım'a! Bu tespitler, çok ama çok konuşulur

Ahmet Hakan, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın benzerliklerini ele aldığı yazısında, iki isim arasındaki dikkat çeken ortak noktaları sıraladı. Hürriyet yazarı Hakan, her iki ismin de dilinin kemiği olmadığını ve çabuk öfkelenen karakterlere sahip olduklarını vurguladı. Ayrıca, her iki ismin de hırs küpü olduğunu ve başarısızlığı kabullenmediklerini belirten Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki benzerlikler!

İkisinin de dilinin kemiği yok.

- İkisi de çabuk öfkeleniyor.

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- İkisi de fazla iddialı.

- İkisi de burnundan asla kıl aldırmıyor.

- İkisi de gözünün üstünde kaşın var dedirtmiyor.

- İkisi de her an arıza çıkaracakmış gibi duruyor.

- İkisinin de “kendini fazla beğenmek” gibi bir sorunu var.

- İkisi de öne başka kimsenin çıkmasını istemiyor.

- İkisi de hırs küpü.

- İkisi de zor mizaç.

- İkisi de yukarıdan konuşuyor.

- İkisi de başarısızlığı kabullenmemekte şampiyon.

- İkisinin de bahanesi ve gerekçesi çok.

- İkisi de dikkat çekmeyi seviyor.

- İkisi de savaş, polemik, çekişme ve kaos hastası.

- İkisi de pek öngörülebilir değil.

- İkisi de her an kırıp dökecekmiş gibi bir izlenim veriyor.

- İkisi de birbirinin dilinden iyi anlıyor."