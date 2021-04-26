Ahmet Hakan'dan Biden’a 'soykırım' teşekkürü!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 1915’te yaşananları “soykırım” olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden’a “Türkiye’yi kaybetmenin ne anlama geldiğinin gösterilmesi gerektiğini” söyledi. Hakan, bugünkü köşe yazısında ABD Başkanı Biden’a “soykırım” ifadesi dolayısıyla teşekkür etti.

"İç cepheyi birleştirdin"

“Bütün tartışmalarımızı, polemiklerimizi, çekişmelerimizi paranteze aldık” diyen Hakan, bu teşekkürü şöyle açıkladı:

"Hiçbir güç... Bu denli dağınık olan iç cepheyi, bu kadar hızlı bir şekilde toparlayamazdı. Bir süreliğine de olsa... İç cepheyi birleştirdin. Eline, emeğine sağlık. Işıklar içinde kal.

Ben şu aşamadan sonra sadece ve sadece şunun yapılmasını istiyorum: Birkaç lobi faaliyetine teslim olan Biden’a... Türkiye’yi kaybetmenin ne anlama geldiği... Ve neyi göze aldığı... Onun kavrayabileceği bir netlikte... Gösterilmeli.”