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Gündem Ahmet Hakan'dan Bakan Nureddin Nebati'ye övgü dolu sözler
Gündem

Ahmet Hakan'dan Bakan Nureddin Nebati'ye övgü dolu sözler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin mecliste yaptığı bütçe konuşmasını överek "Tek kelimeyle enfesti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:00:00 - 2021-12-12 14:00:14
Ahmet Hakan'dan Bakan Nureddin Nebati'ye övgü dolu sözler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den övgüyle bahsetti.

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti" diyen Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran... Önyargı oluşturmayan, sevdiren... Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu. Sevdiğim ve özlediğim siyaset yapma biçiminden şahane bir örnek sunduğu için Bakan Nebati’ye bin teşekkür."

Nureddin Nebati'nin konuşmasına hayran kalan Ahmet Hakan, "Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık" başlıklı köşe yazısında şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.

Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...

Önyargı oluşturmayan, sevdiren...

Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.

*

TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:

*

“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”

*

Muhalefet sıralarından şöyle sesler işitildi:

*

“Sayın Bakan! İçeriye almamazlık yapmazsınız değil mi?”

*

Bakan Nebati’nin buna karşı verdiği cevap, şeker gibiydi:

*

“Tatlımız var, meyvemiz bol.”


İşte budur abi.

Bu kadardır.

*

Bu yaklaşım, bu üslup, bu tutum, bu dil...

Baltaları gömdürür, sıkılı yumrukları gevşetir, sertlik yanlılarının gardını düşürür, cepheleşme illetinden beslenenleri azıksız bırakır.

*

Nitekim Bakan Nebati’nin konuşması, anında karşılık buldu.

Bakan Nebati’nin konuşmasından sonra söz alan muhalefet temsilcileri, üslup için teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

*

Ne yalan söyleyeyim.

Ben siyasetin böyle yapılanını seviyorum.

*

Sevdiğim ve özlediğim siyaset yapma biçiminden şahane bir örnek sunduğu için Bakan Nebati’ye bin teşekkür."

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