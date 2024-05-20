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Medya Ahmet Hakan'dan, Aziz Yıldırım'la ilgili olay "siyaset" iddiası
Medya

Ahmet Hakan'dan, Aziz Yıldırım'la ilgili olay "siyaset" iddiası

Yeniakit Publisher
2024-05-20 13:30:00 -
Ahmet Hakan'dan, Aziz Yıldırım'la ilgili olay "siyaset" iddiası

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, son dönemdeki değişimiyle dikkat çekiyor. Artık polemiklere girmekten kaçınan Yıldırım, yapıcı ve kucaklayıcı bir üslup benimsemiş durumda. Yıldırım'ın bu değişiminin yaşından mı yoksa siyasi bir etkiden mi kaynaklandığı merak konusu olurken, Ahmet Hakan bu meseleyi masaya yatırdı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, son dönemdeki değişimiyle dikkat çekiyor. Artık polemiklere girmekten kaçınan Yıldırım, yapıcı ve kucaklayıcı bir üslup benimsemiş durumda. Yıldırım'ın bu değişiminin yaşından mı yoksa siyasi bir etkiden mi kaynaklandığı merak konusu olurken, Ahmet Hakan bu meseleyi masaya yatırdı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Aziz Yıldırım’a dikkat ettiniz mi?

*

Eskisi gibi polemik yapmıyor. / Yapıcı yaklaşımlar getiriyor. / Meydan okumadan kaçınıyor. / Ona buna laf sokuşturmuyor. / Hırçınlaşmıyor, yukarıdan konuşmuyor. / Alttan alıyor, üste çıkmaya çalışmıyor. / Kucaklayıcı bir üslup kullanıyor. / Mantık, akıl ve izan çerçevesinde kalıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Böyle olmasının iki nedeni olabilir:

BİR: Ya siyasetteki normalleşme esintisinden etkilenmiş olabilir. İKİ: Ya da yaş almasından kaynaklanan bir ağırlık gelmiştir üstüne."

 

 

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