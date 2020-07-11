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Gündem

Ahmet Hakan'dan Ayasofya yorumu: Saadet, Babacan ve Davutoğlu'nun...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını değerlendirdi. Hakan, Ayasofya kararının Saadet Partisi, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun havasını söndüreceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:06:00 -
Ahmet Hakan'dan Ayasofya yorumu: Saadet, Babacan ve Davutoğlu'nun...

Danıştay kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Ayasofya cami olarak ibadete açıldı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü yazısında, Ayasofya kararını değerlendirdi.

Ayasofya kararının oy getirmeyeceğini, yeni kazanımlar sağlamayacağını ileri süren Hakan, "Ama bayağı bir moral getirir, mevcut kitleyi perçinler" ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının 'geleceğe götürmeyeceğini ve Z kuşağını pek etkilemeyeceğini' savunan Hakan, geçmişle çok sağlam bir bağ kurduracağını ve A, kuşağını, B kuşağını bayağı bir heyecanlandıracağını yazdı.

"Yeni bir atılım duygusu oluşturmaz, çok büyük bir meydan okuma olmaz" iddialarında bulunan Hürriyet yazarı, Ayasofya kararının muhafazakâr özlemi gidereceğini ve bir özgüven aşılayacağını ifade etti.

Hakan, ayrıca bu kararın CHP’yi etkilemeyeceğini ama Saadet Partisi, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun havasını söndüreceğini belirtti.

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Yorumlar

sukru

O bahsettklerin zaten gazı kaçmış gazoza dönmüşlerdi.Lavaboya dök gitsin yani.
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Ömer

Ya zaten Saadet’in oyu yüzde birlerde sürünüyor . Daha ne olsun Saadet parti bitmiş tükenmiş CHP nin kuyruğunda son nefesini vermek üzere . İşte tabela partisi gibi bir şey . Bence kapıya kilit vursun kuru gürültü yapmasın .
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