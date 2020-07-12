Ahmet Hakan’dan Ayasofya kararına sessiz kalan Ekrem İmamoğlu’na olay yorum

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması sadece Türkiye'de değil dünyada konuşuluyor ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı bu konuda sus pus! İmamoğlu'nun bu sessizliği Ahmet Hakan'ın da dikkatinden kaçmamış. Hakan bu duruşun İmamoğlu'nun en yanlış duruşu olduğunu söyledi.

Danıştay'ın müze statüsünü iptal ederek ibadetin yolunu açtığı Ayasofya'ya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun herhangi bir değerlendirme yapmaması tartışma konusu oldu.

"Dünya yıkılıyor, herkes Ayasofya’yı konuşuyor. Fakat Ekrem İmamoğlu susuyor. “İyi oldu” da demiyor. “Kötü oldu” da demiyor. Hiçbir şey demiyor." diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ayasofya konusunda konuşması gereken ilk üç kişi listesinin yapılması durumunda İmamoğlu'nun ya birinci ya da ikinci olacağını söyledi.

Hakan, bunun Ekrem İmamoğlu'nun en yanlış duruşu olduğunu belirtti.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:

- Sen ki... Fatih’in türbesine gitmişsin.

- Sen ki... Ta en başta muhafazakâr kesime sıcak mesajlar vermişsin.

- Sen ki... Tartışmalı da olsa Fatih’in portresini Türkiye’ye getirmişsin.

İnsan çıkıp da...

Ayasofya için bir şey demez mi?

- Meral Akşener “iyi oldu” diyor.

- Mansur Yavaş kutlama yapıyor.

- Saadet, Davutoğlu, Babacan memnun.

- Muharrem İnce “Orada namaz kılmak isterim” diye açıklama yapıyor.

Ama Ekrem İmamoğlu’ndan ses seda yok.

Dünya yıkılıyor, herkes Ayasofya’yı konuşuyor.

Fakat Ekrem İmamoğlu susuyor.

- “İyi oldu” da demiyor.

- “Kötü oldu” da demiyor.

Hiçbir şey demiyor.

“Niye Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırıyorsun ki? Ne yani? İlle de söylemek zorunda mı? Faşizm söyletme mecburiyetidir” falan diye ahkâm kesebileceklere şimdiden söyleyeyim:

- Söyletmeye çalıştığımız kişi... İstanbul’un belediye başkanı.

- Söyletmeye çalıştığımız şey... İstanbul’un sembolüyle ilgili alınan karar.

Ayasofya konusunda konuşması gereken ilk üç kişi listesi yapılsa...

Ekrem İmamoğlu ya birinci olur ya da ikinci.

Yani böyle bir suskunluk görülmemiştir.