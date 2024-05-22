Ahmet Hakan’dan, Ankara Emniyeti’ne olay “Ayhan Bora Kaplan” önerisi

Suç örgütünün lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olan Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçeliyken istediği gibi gezebildiği iddiasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara Emniyeti’ne elektronik kelepçeli bir gencin yer aldığı “Disturbia” adlı filmi önerdi.

Hakan, “Disturbia adlı film, elektronik kelepçe olayının nasıl ciddiye alınması gerektiğini heyecanlı bir öykü eşliğinde anlatıyor. Yani hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Ankara’da elektronik kelepçenin denetimiyle görevli tüm devlet kadrolarının bu filmi kurum içi eğitim programı kapsamında izlemeleri gerekir. Eğlenirken öğrenirler belki” diye yazdı.



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