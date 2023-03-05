Ahmet Hakan'dan Akşener'e şok sözler! Resmen füze fırlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener'in muhalif kitledeki değişimi fark edemediğini belirtti. Hakan, Akşener’in toplumu okuyamadığını ve siyasetten pek anlamadığını söylemenin mümkün olduğunu ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Belki de Akşener sandı ki...

Ben “İmamoğlu ve Yavaş” derim ve bütün muhalif kitleyi kalbinden vururum.

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Doğrudur.

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Kısa bir süre öncesine kadar muhalif kitlenin durumu aşağı yukarı şöyleydi: Kılıçdaroğlu’nu istemiyorlardı. “Aday olma” diye kampanyalar yapıyorlardı. “Ekrem İmamoğlu” diye tutturmuşlardı. “Mansur Yavaş” diye tutturmuşlardı.

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Ama bu köprünün altından çok sular aktı.

Kılıçdaroğlu, süreç içinde muhalif kitlede kabaran bu dalgayı durdurmasını başardı.

Özellikle CHP’lileri, kendi ismine ikna etti.

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Meral Akşener, bu değişimi fark etmemiş olabilir mi acaba?

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İyi ama o zaman da Meral Akşener’in toplumu okuyamadığını ve siyasetten pek anlamadığını söylemek mümkün olmaz mı? (…)"