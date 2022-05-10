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Medya Ahmet Hakan'dan Ahmet Çakar'ın "sinek" skandalına sert tepki
Medya

Ahmet Hakan'dan Ahmet Çakar'ın "sinek" skandalına sert tepki

Programında sinek yiyen hakem eskisi Ahmet Çakar'a bir tepki de adaşı Ahmet Hakan'dan geldi. Görüntüleri izlerken midesinin kalktığını ifade eden Hakan, "Vegan olmaya hiç bu kadar yakınlaşmamıştım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:22:00 -
Ahmet Hakan'dan Ahmet Çakar'ın "sinek" skandalına sert tepki

Programında sinek yiyen hakem eskisi Ahmet Çakar'a bir tepki de adaşı Ahmet Hakan'dan geldi. Görüntüleri izlerken midesinin kalktığını ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ahmet Çakar, programında sinek yemiş.

Resmen. Alenen. Hunharca. Leblebi çekirdek yer gibi.

*

Stüdyoda hercai bir vurdumduymazlıkla dolaşan sineği çevik bir hareketle kapmış, dilinin üzerine koymuş ve yutmuş.

Görüntüleri izledim. Midem kalktı.

*

Vegan olmayı göze alamıyordum ama Ahmet Çakar’ın sinek operasyonunu görünce...

Bana bir cesaret geldi.

Vegan olmaya hiç bu kadar yakınlaşmamıştım."

 

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