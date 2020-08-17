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Gündem

Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül açıklaması: Dehşete düştüm

Gazeteci ve televizyon sunucusu Ahmet Hakan, sunduğu programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklamalarını masaya yatırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 23:33:00 -

Sunucu Ahmet Hakan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ile ilgili açıklamalarına ilişkin canlı yayında yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçeneği ciddi ciddi düşündüğünü beklemediğini itiraf ederek, dehşete düştüğünü açıkladı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olarak çıkarılacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Konuyla ilgisi olmadığını belirtip, AK Parti'nin Abdullah Gül’den korktuğunu iddia etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha önce de ortak aday olarak çıkarılmak istenmiş ancak tam olarak açıklanamayan bir nedenle adaylıktan vazgeçmişti.

 

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Yorumlar

Abdulcabbar

Yaaa Reis....Ahirzaman insanının nerelere savrulduğunu görünce artık ??????kıyamet...çünkü kıyamet insanları zuhur etmiş bulunuyor...Acaba bazı kafalardaki Allah kavramı ne anlam ifade ediyor ki?
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