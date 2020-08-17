Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül açıklaması: Dehşete düştüm

Sunucu Ahmet Hakan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ile ilgili açıklamalarına ilişkin canlı yayında yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçeneği ciddi ciddi düşündüğünü beklemediğini itiraf ederek, dehşete düştüğünü açıkladı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olarak çıkarılacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Konuyla ilgisi olmadığını belirtip, AK Parti'nin Abdullah Gül’den korktuğunu iddia etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha önce de ortak aday olarak çıkarılmak istenmiş ancak tam olarak açıklanamayan bir nedenle adaylıktan vazgeçmişti.