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Ahmet Hakan'a anladığı dilden cevap! "Bak dalaksız demedim..."

Ahmet Hakan’ın köşesinde tutarsız bir şekilde eleştirdiği Akit TV suncusu Fatin Dağıstanlı ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hakan’a gereken cevabı verdi.

29 Ocak 2019 Salı 12:56

 yeniakit.com.tr  Venezuela’daki ABD destekli darbe girişimiyle ilgili yorum yapan Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesi halinde işin ucunun Türkiye’ye de dokunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef olacağını söylemişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise, köşe yazısında, Dağıstanlı’nın sözlerini tutarsız bir şekilde eleştirmiş, Maduro’yu “ülkesini batırmış” birisi olarak nitelemişti.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katkı sağladığı Manşetlerin Dili programında, Ahmet Hakan’ın Fatin Dağıstanlı’ya yönelik tutarsız sözleri masaya yatırıldı.

"Erdoğan savunulurken söylenen söze itiraz etmesinin kıymeti harbiyesi yok"

Dağıstanlı’nın Maduro inerse Erdoğan’ı da indirmeye çalışacaklarını söylerken kullandığı, “Paketleme”  sözüyle ilgili, “Sürekli Tayyip Erdoğan’ın yanında duran biri sitemini iletebilir, ama siz ‘Mısır’da yüzde 53 alan Cumhurbaşkanı gitti’ diye haber yapan Hürriyet, bir papazın kafasına Tayyip Erdoğan’ın kafasını yerleştirip ahlaksızca orada bir algı operasyonu yapan Hürriyet, o yönetim, ki o tarihte Ahmet Hakan kenarından köşesinden bunlara dokunmalar yaptı.”diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ciddi bir anlamda çıkıp da, ‘Yaptığınız terbiyesizliktir’ diye yazamadı. Böyle ahlaksızların olduğu bir grupta, bir medya organında çıkıp da Ahmet Hakan’ın Akit TV’deki bir programda Tayyip Erdoğan savunulurken söylenilen söze itiraz etmenin hiçbir kıymeti harbiyesi yok.” ifadelerini kullandı.

"Dalaksız demedim..."

Ahmet Hakan’a Twitter’dan verdiği cevabı canlı yayında da okuyan Dağıstanlı, şunları söyledi:

Madem adamın biri, hakaret ve saçmalık neden köşene taşıdın bu yazıyı. Demek ki adamın biri değil Fatin Dağıstanlı, hakaret değil en samimi bir şekilde uyarma ve saçmalık değil gerçeklikmiş ki, Ahmet Hakan bugün yazında yer verdin. Demek ki, tehlike söylediğimden de büyükmüş. Nokta.

Bakın bu kadar net. Dalaksız demedim, Ertuğrul Özkök’ün devşirmesi demedim, Aydın Doğan’ın garsonu demedim. Bende yok böyle şeyler. Bakın bu kadar net.”

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:56
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