  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık vaadini tekrarladı! ‘Bende geri vites olmaz’

Davutoğlu'nun partisinde mide bulandıran rezalet

“Adam olsan” dememişler, daha ne istiyorsun, Kemal bey!

Altın fiyatlarında tarihi rekor! Altının kaderi bugün belli oluyor

Turizmde 2023 müjdesini verdi: Parlak bir yıl geçirileceğinin göstergesi! Türkiye'den vazgeçmiyorlar, akın ettiler

Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı! Dünyaca ünlü büyük otomotiv endüstrisindeki işte zirvedeki il

Kombisini açmayan şahsa akılalmaz tehdit

Rüyasında görüp Almanya'dan koşarak Türkiye'ye geldi! Kazı çalışması başlattı, elmas, mücevher...

Azarı yedi, sus pus oldu! Putin’den yardımcısına ‘Türkiye’ azarı

Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni
Siyaset Ahmet Hakan yine tokmağı indirdi! Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı
Siyaset

Ahmet Hakan yine tokmağı indirdi! Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Keşke o kadar sert konuşmasaydım. Keşke ‘Apoletlerini sökeceğim’ demeseydim. O hata oldu. Bana oy kaybettirdi.” sözlerini anımsatarak, Kılıçdaroğlu’nu TSK komutanlarına söylediği sözlerden dolayı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 15:17:00 -
Ahmet Hakan yine tokmağı indirdi! Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı

Ahmet Hakan’ın Kılıçdaroğlu’nu TSK komutanlarına söylediği sözlerden dolayı eleştirdiğı yazının ilgili bölümü şöyle;

“Önce çok yakın tarihten bir olayı anımsayalım:

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayıydı. Kampanya süreci devam ediyordu.

O sırada bir general, katıldığı toplantıda Erdoğan’ın konuşmasını alkışlamıştı. Muharrem İnce, işte bu durumu çok ama çok sert biçimde eleştirmişti.

Şöyle demişti:

“Erdoğan o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim.”

Aradan uzun bir süre geçti.

Muharrem İnce, seçim sürecinde yaptığı hatalardan söz ederken şöyle dedi:

“Keşke o kadar sert konuşmasaydım. Keşke ‘Apoletlerini sökeceğim’ demeseydim. O hata oldu. Bana oy kaybettirdi.”

Geçtiğimiz günlerde Tank Palet Fabrikası’nda üretilen yeni nesil Fırtına obüslerinin TSK’ya teslim töreni vardı. Törene komuta kademesi de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Tank Palet Fabrikası’yla ilgili çeşitli iddiaları dile getiren Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Komuta kademesi de Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını alkışladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, işte bu duruma tepki gösterdi.

Üstelik çok ama çok sert bir tepkiydi gösterdiği. Komuta kademesine demediğini bırakmadı. Verdi veriştirdi. Çok ağır sözler söyledi.

Tıpkı Muharrem İnce’nin yaptığı gibi.

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Bizim millet, üniformasıyla görev yapan generallere laf saydırılmasından hiç hazzetmiyor. Ağza ne geldiyse söylenmesini hoş karşılamıyor. Haklılığa, haksızlığa falan da bakmıyor. Türk Ordusu’nun generallerinin, komutanlarının siyaset arenasının söz düellolarına kurban edilmesinden memnun olmuyor. Bunu bir yiğitlik olarak görmüyor.”

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23