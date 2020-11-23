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Siyaset Ahmet Hakan yazdı: "Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"
Siyaset

Ahmet Hakan yazdı: "Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yollarını tamamen ayırdığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:08:00 - 2020-11-23 10:26:56
Ahmet Hakan yazdı: "Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün videokonferans yöntemiyle AK Parti il kongrelerinde çok kritik açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısında bulunan Bülent Arınç'a "Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" şeklinde cevap vermiş AK Parti’nin terör yandaşlarıyla hiç bir zaman yan yana gelemeyeceğini ifade etmişti.

Erdoğan konuşmasını bugünkü yazısında değerlendiren Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu." dedi.

İşte Hakan’ın yazısından ilgili bölüm;

Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Diyeceksiniz ki:

*

E ama Arınç’ın sözleri, bayağı bir gündem oldu. Buna ne diyeceksin?

*

Şöyle diyeceğim:

*

Gündem oldu çünkü Arınç, Cumhurbaşkanı adına konuşuyormuş gibi bir hava içindeydi.

Peki Bülent Arınç’ın gündeme oturan açıklamaları arasında altına imza atılacak türden şeyler yok muydu?

Tabii ki vardı.

Hukuki alanda yapılması gereken reformlara dikkat çekmişti.

Ben de zaten o sözlerini desteklemiştim.

*

Ama Arınç bu!

Durması gereken yerde durmadı ki!

*

Tuttu Selahattin Demirtaş’ın kitabını övdü... Kürt sorununun bütün izlerini o kitapta gördüğünü söyledi... Övgüler yağdırdı... Aşırı yorumlar yaptı... Cumhurbaşkanı’nın arkasında olduğu izlenimi vermeye çalıştı...

*

Tabii ne oldu?

Özellikle Demirtaş konusunda aşırı duyarlılık taşıyanlar, acayip provoke oldular. Tepki üstüne tepki geldi.

*

Tabii bu arada herkes şu soruların peşine düştü:

*

Bülent Arınç kim adına konuşuyor? Arkasında Cumhurbaşkanı mı var? Onun adına mı konuşuyor? Reform bağlamında bu tür konuşmalar yapma görevi Arınç’a mı verildi?

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu soruların cumhur ittifakı açısından doğurduğu ve doğurabileceği “fitne”yi gördü.

Dün yaptığı çok sert açıklamada...

Bülent Arınç’ı hedef almasının arkasında yatan temel neden buydu.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu.

 

İsim vermedi ama sözleri adrese teslimdi.

*

Bakalım Bülent Arınç, kendisiyle yolların resmen ve alenen ayrıldığını kabullenip gereğini yapacak mı?

Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak?

*

Benim açımdan ise durum şu:

*

Bülent Arınç falan umurumda bile değil. Beni ilgilendiren tek bir husus var.

Bülent Arınç’ın lüzumsuzluğu yüzünden içine girilmek istenen reform yolundan dönülmesin istiyorum ben.

O yolda kararlılıkla adımlar atılmasını bekliyorum.

Bülent Arınç AK Parti’den istifa etti mi?
Bülent Arınç AK Parti’den istifa etti mi?

Siyaset

Bülent Arınç AK Parti’den istifa etti mi?

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Yorumlar

Gecin bunlari kardesim gecin, pandomi oynamayin ortalikta, bizleri de salak yerine koymayin!

Reisiniz isterse 1 dakikada Kulliye'den gonderir Arinc'i, niye yapmiyor?Fitne derken Arinc'i kastettigine dair delil gosterin bana!
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nuhbey

İsim vererek açıklaması daha verimli olurdu...
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