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Medya Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Böyle kapak 40 yılda bir gelir
Medya

Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Böyle kapak 40 yılda bir gelir

Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman “Yüreğin yetiyorsa” diye cümleye başlasa yüreğinin ağzına geldiğini belirten Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptığı “Yüreğin yetiyorsa gel, İstanbul Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri için hemen sandığa gidelim” çağrısını köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:39:00 -
Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Böyle kapak 40 yılda bir gelir

Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman “Yüreğin yetiyorsa” diye cümleye başlasa yüreğinin ağzına geldiğini belirten Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptığı “Yüreğin yetiyorsa gel, İstanbul Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri için hemen sandığa gidelim” çağrısını köşesine taşıdı. 

"Ne kadar hesapsız, ne kadar saçma, ne kadar gereksiz bir meydan okuma. Erdoğan, 'Tamam, kabul ediyorum. Gel gidelim seçime' dese... Kemal Kılıçdaroğlu’nun elindeki İstanbul’u kaybetme ihtimali yüzde 50" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, “başörtüsü” üzerinden Erdoğan’a meydan okudu.

“Yüreğin yetiyorsa gel, başörtüsü yasası çıkaralım” dedi.

*

Erdoğan, resti gördü.

Ve bu meydan okuma nedeniyle...

CHP’nin başına gelmeyen kalmadı.

*

Kılıçdaroğlu, dün yine Erdoğan’a meydan okumuş:

*

“Yüreğin yetiyorsa gel, İstanbul Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri için hemen sandığa gidelim.”

*

Ne kadar hesapsız, ne kadar saçma, ne kadar gereksiz bir meydan okuma.

*

Erdoğan, “Tamam, kabul ediyorum. Gel gidelim seçime” dese...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun elindeki İstanbul’u kaybetme ihtimali yüzde 50.

*

Ben CHP yönetiminde falan yer alsam...

Kemal Kılıçdaroğlu, “Yüreğin yetiyorsa” diye cümleye başladığında...

Yüreğim ağzıma gelir."

 

 

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Yorumlar

Alamancı

İşinize gelmeyince yalaka haa haa

Yalaka hakan

Kılıçdaroğlu sadece İstanbul için demedi diğer Büyük şehirleride saydı Erdoğan bilmezmi bu ekonomik şartlarda seçimi kaybedeceğini bal gibi bilir tuzağa düşmez
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