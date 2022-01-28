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Medya Ahmet Hakan uyardı: "Sezen" yine "Sazan" olabilir
Medya

Ahmet Hakan uyardı: "Sezen" yine "Sazan" olabilir

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu ile ilgili son sözlerinden sonra, bir haftadır “Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...” diye lügat paralayanların “Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın” diye laf saydırmaya başlayabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 12:05:00 -
Ahmet Hakan uyardı: "Sezen" yine "Sazan" olabilir

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezen Aksu ile ilgili son sözlerinden sonra, bir haftadır “Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...” diye lügat paralayanların “Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın” diye laf saydırmaya başlayabileceğini belirtti. İşte o yazı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

(...)

Şimdi benim korkum şu:

*

Bir haftadır “Sezen’im... Aksu’m... Sen bizim her şeyimizsin... Sen Türkiye’sin...” diye lügat paralayanlar...

“Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin... Sazandın” falan diye...

Laf saydırmaya başlarlarsa...

*

Eyvah ki eyvah!"

 

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