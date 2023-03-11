Ahmet Hakan tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Erdoğan kazanırsa kendimi...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Twitter hesabında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yıllardır olduğunu söylerken, "Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını anladı. Atatürk fotoğrafı koydu" eleştirilerine, "Erdoğan kazanırsa kendimi kazanmış hissetmeyeceğim. Kılıçdaroğlu kazanırsa kendimi kaybetmiş hissetmeyeceğim" diye cevap verdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Twitter'daki hesabımın üzerinde bir fotoğraf var.

Yıllardır orada duruyor. Yıllardır. Yıllardır. Yıllardır. Atatürk’ün tavla oynarken çekilmiş bir fotoğrafı bu. Yıllardır Twitter hesabımda yer alan bu fotoğraf üzerinde tepiniyor bazıları.

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Fotoğrafı sanki dün koymuşum gibi şöyle diyorlar: 'Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını anladı. Atatürk fotoğrafı koydu.'

Şu kadarını söyleyeyim: Erdoğan da kazansa Kılıçdaroğlu da kazansa... O fotoğraf orada durmaya devam edecek.

Bazıları şunları bir türlü anlamadı, anlamıyor, anlamayacak:

Ben bu yarışın bir parçası değilim. Erdoğan kazanırsa kendimi kazanmış hissetmeyeceğim. Kılıçdaroğlu kazanırsa kendimi kaybetmiş hissetmeyeceğim. Ben siyasetçi değilim. Ben siyaseti izleyenim. Siyasetçi kazanır, siyasetçi kaybeder. İzleyici için kazanmak ya da kaybetmek yoktur. Kaç seçim geçti. Ben hiçbir seçimde kendimi kazanan ya da kaybeden olarak görmedim. Bu seçimde de aynısı olacak."