Ahmet Hakan şaşkın: Hani bu gençlik “Tayyip gitsin de ne olursa olsun” kafasındaydı?

Ahmet Hakan, Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Aydın ve akademisyen arkadaşlarının her yıl yaptığı önemli bir araştırmayı köşesine taşıdı.

Bu yılki araştırmada 18/24 yaş grubundaki gençlere “Kendinizi siyasi görüşünüz açısından nasıl tanımlarsınız?” sorusunun yöneltildiğini aktaran Hakan, araştırma sonuçlarını inceleyince "E hani bu gençlik 'Tayyip gitsin de ne olursa olsun' kafasındaydı" diye mırıldandığını belirtti.

Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Aydın ve akademisyen arkadaşlarının her yıl yaptığı önemli bir araştırma var.

Her kesimin dikkate aldığı, önem verdiği, referans olarak gösterdiği çok nitelikli bir araştırmadır bu.

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Bu yılki araştırmada 18/24 yaş grubundaki gençlere sorulmuş:

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“Kendinizi siyasi görüşünüz açısından nasıl tanımlarsınız?”

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Cevaplar şöyle:

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- Milliyetçi: Yüzde 23.1

- Muhafazakâr: Yüzde 20.8

- Siyasal İslamcı: Yüzde 17.1

- Kemalist: Yüzde 11.5

- Sosyal Demokrat: Yüzde 5.4

- Ulusalcı: Yüzde 5.4

- Liberal: Yüzde 5.4

- Sosyalist: Yüzde 3.1

- Ülkücü: Yüzde 2.3

- Apolitik: Yüzde 2.3

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Araştırma sonuçlarını inceleyince mırıldandığım cümleler şunlardır:

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- E hani bu gençlik “Tayyip gitsin de ne olursa olsun” kafasındaydı. Semiramis Hanım’ın şarkısı nasıldı? Hah buldum! “Bize yalan söylediler / Bize yalan söylediler / Rakamlardan bahsetmediler”

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- “Z kuşağı çok acayip abi. Çok değişik bir kuşak bu” falan dediğiniz kuşak bu mu abiler? Meğer rahmetli dedemgilin kuşağından daha ağır milliyetçi ve daha ağır muhafazakâr bir kuşakmış Z kuşağı.

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- Ekrem İmamoğlu’nun Anadolu şehir gezileri programlarında mutlaka “Cuma Namazı: Falanca Cami” diye yazılıyor ya... Nedenini şimdi anladım. Demek ki Ekrem Bey, Z kuşağına oynuyormuş."