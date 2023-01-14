Ahmet Hakan, sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti! Davutoğlu-Babacan bu saatten sonra insan içine çıkamaz
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Rahat seçilirim" sözlerini çok fena ti'ye aldı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Rahat seçilirim" sözlerini çok fena ti'ye aldı.
Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Davutoğlu bırakıyor, Babacan alıyor. Babacan bırakıyor, Davutoğlu alıyor. Son kahkaha garantili bombayı Babacan patlatmış.
Dediği şu: “Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim.”
İki şeyi çok merak ediyorum:
Bir: Bunlar içlerindeki komedi cevherini, bu zamana kadar nasıl bastırmışlar?
İki: Kemal Kılıçdaroğlu, seçime kadar bu ikisini nasıl idare edebilecek?"