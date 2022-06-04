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Medya Ahmet Hakan resmen mest oldu! "Kılıçdaroğlu'ndan bunu beklemezdim" deyip bombayı patlattı
Medya

Ahmet Hakan resmen mest oldu! "Kılıçdaroğlu'ndan bunu beklemezdim" deyip bombayı patlattı

Ahmet Hakan, yanında yöresinde "Gözünün üzerinde kaşın var" diyen tek kişi bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:27:00 -
Ahmet Hakan resmen mest oldu! "Kılıçdaroğlu'ndan bunu beklemezdim" deyip bombayı patlattı

Ahmet Hakan, yanında yöresinde "Gözünün üzerinde kaşın var" diyen tek kişi bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Bay Kemal'in "olağanüstü hamlelerini(!)" tek tek sıralayan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"Az zamanda çok büyük işler yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.

(...) - Muharrem İnce gibi dişli bir ismi ekarte etti.

- Partiye tam anlamıyla egemen oldu.

- Gözünün üzerinde kaşın var diyen tek kişi kalmadı yanında yöresinde.

(...) - Ekrem İmamoğlu’nu çatır çatır yedi.

- Mansur Yavaş’ı geri plana düşürdü.

- Herkesi kendi adaylığına alıştırdı.

(...) Valla az buz işler değil bunlar. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Erdoğan

Her kesi yedi bitirdi fakat Erdoğan da her seçimde bunu tokatlıyor,yeniyor,sille tokat manyağı yaptı . 
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