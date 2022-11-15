Ahmet Hakan resmen deliye döndü! Onu hiç bu kadar sinirli görmemiştiniz

Ahmet Hakan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından kafa çıkartıp ipe sapa gelmez açıklamalar yapan zevata çok sert sözlerle yüklendi. "Eğer henüz kanlar yerdeyken 'Seçim çalışmaları başladı' diye ukalalık yapıyorsan. Sen iflah olmaz bir maşasın" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Eğer bomba patlar patlamaz aklına katledilen bebek değil de seçim geliyorsa...

Sen insanlıktan çıkmış bir militansın.

*

Eğer giden masumlara gram için yanmadan konuyu derhal siyasete getiriyorsan.

Sen gözü dönmüş bir fanatiksin.

*

Eğer henüz ölü sayısı bile belli değilken polemik yapıp birilerine laf sokuyorsan.

Sen vicdanını yitirmiş bir hırs küpüsün.

*

Eğer ambulans sirenleri yürekleri dağlarken senin aklında sadece seçim varsa...

Sen kalbi taş kesilmiş bir tarafgirsin.

*

Eğer henüz kanlar yerdeyken “Seçim çalışmaları başladı” diye ukalalık yapıyorsan.

Sen iflah olmaz bir maşasın.

*

Eğer katliamın sorumlusu dururken bin türlü komplonun peşinde koşuyorsan.

Sen delirmiş bir amigosun."