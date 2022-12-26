Ahmet Hakan Özgür Demirtaş ile fena alay etti! "Biraz kafa bulmuş olacağım ama..."

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Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde bugün, "Yeni yılda ilişkilerimi gözden geçireceğim kişiler" başlığını kullandı.

Hakan liste başına Özgür Demirtaş'ı koydu.

Demirtaş, asgari ücret açıklanmadan bir Twitter mesajı paylaşarak, "Bir kez daha, Yüzüncü defa: Asgari ücret 8 bin 600 de olsa, 9 bin de olsa, 10 bin de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir-iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"Bunlara neyin tellalı diyorduk?"

Ahmet Hakan CNN Türk canlı yayınında Demirtaş'ın yorumunu eleştirdi. Demirtaş için, "Ne diyorduk bunlara... Neyin tellalı diyorduk? " ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın sözlerinden sonra bir mesaj daha paylaşan Özgür Demirtaş, kendisi ile dalga geçildiğini, kendisinin önemli bir ekonomi adamı olduğunu söyleyerek Hakan'dan özür dilemesini istedi.

Fena dalga geçti!

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Özgür Demirtaş'a alaycı üslubuyla cevap verdi. Demirtaş için, "Başta kendisi olmak üzere her şeyi fazla ciddiye alması dışında sempatik birisi aslında." yorumunda bulunan Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

2023’te kendisiyle bir sabah kahvaltısında buluşmak için can atıyorum. O konuşacak, ben sürekli “Haklısın hocam, bu ne şahane bir yaklaşım hocam, aman ne güzel buyurdunuz hocam” diyeceğim. Biraz kafa bulmuş olacağım ama olsun.