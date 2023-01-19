Ahmet Hakan öyle bir şey söyledi ki! Herkes Babacan ne cevap verecek diye bekliyor

Türkiye yaklaşık bir haftadır Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR’a yönelik yaptığı haksız eleştirileri tartışıyor. Hemen hemen toplumun her kesiminden tepki gören eleştirilere gazeteci Ahmet Hakan da katıldı. Şimdi herkes “Allah hiçbirimizi Ali Babacan’ın düştüğü şu çok fena pozisyona düşürmesin.” diyen Hakan’a Babacan’ın vereceği cevabı bekliyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı şöyle;

Çıktın şöyle dedin Ali Babacan:

“Devletin tüm imkânları Baykar’a yağdırılıyor. Para akıyor para. Rekabet yok.”

Milletimizin bazı fertleri de...

“Bu adam bakanlıklar yapmış, vardır bir bildiği, elinde kanıt olmasa konuşmaz” falan diye düşündü.

Sonra Baykar’dan Haluk Bayraktar, sana açıkça meydan okudu.

Babacan’ın düştüğü çok fena pozisyon

Dedi ki:

“Kurulduğumuz günden bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi bile kullanmadık. Tüm projelerimizi kendi öz kaynaklarımızla geliştirdik.”

Sözüne kıymet veren, sözünün arkasında duran, dayanaksız atmadığına inanan bir siyasetçi, böyle bir meydan okuma karşısında ne yapar?

“Devlet sana para akıttı kardeşim. Aha da belgesi” diye ortaya çıkar.

Peki sen ne yaptın?

Tıssss.

Yutkundun. Yuttun. Bir tek belge bile koyamadın ortaya.

Siyaset dünyası şu duayla inliyor bugünlerde:

Allah hiçbirimizi Ali Babacan’ın düştüğü şu çok fena pozisyona düşürmesin.