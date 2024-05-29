Ahmet Hakan, o çakallığa çok sert çıktı! Bunlar her türlü fırıldağı çevirmeye meraklı

Fetullah Gülen'in öldüğü veya kaçırıldığına dair dedikodular ortalıkta dolaşırken, Ahmet Hakan, bu tür dedikoduların FETÖ tarafından yayıldığını ve dış istihbarat örgütlerinden destek aldığını belirtti. FETÖ'nün her türlü entrikayı çevirebilecek kapasitede olduğunu ifade eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Fetullah'la ilgili dedikodular dolaşıyor ortalıkta:

Öldü diyenler var. Kaçırıldı diyenler var.

*

Bu dedikoduları, bu bilgileri, bu haberleri okurken şu iki şeyi aklımızdan hiç çıkarmayalım:

*

- BİR: Her türlü fırıldağı çevirmeye meraklı olan bu çete, bu tür dedikoduları yayarken mutlaka yeni bir fırıldak peşindedir.

*

- İKİ: Fırıldak çevirmeye müsait bu çete, fırıldağı sadece kendi iradesiyle çevirmez. Dış istihbarat örgütlerinden fırıldak çevirme katkısı alır."