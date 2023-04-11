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Medya Ahmet Hakan, "O bakana dikkat" deyip duyurdu! Çok ilginç detay
Medya

Ahmet Hakan, "O bakana dikkat" deyip duyurdu! Çok ilginç detay

Yeniakit Publisher
2023-04-11 10:35:00 -
Ahmet Hakan, "O bakana dikkat" deyip duyurdu! Çok ilginç detay

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul 1. bölge ve 1. sıradan aday olmasına vurgu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul 1. bölge ve 1. sıradan aday olmasına vurgu yaptı. 

Hakan, yazısında, "İstanbul birinci bölge, birinci sıra... Bu makamın özel bir yeri var AK Parti’de. Çünkü Erdoğan’ın yeri orası. Burayı Bakan Murat Kurum’a verdi Erdoğan. Böyle bir güvenin oluşmasının temel nedenleri şunlardır: İşine odaklanmak, başladığı işi zamanından önce bitirmek, felaket bölgelerinde şahane konutlar yapmak, yılmadan çalışmak, polemikten uzak durmak..." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı sırasında her zaman İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday olmuştu.

 
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