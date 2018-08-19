Ahmet Hakan: Muharrem İnce, Erdoğan’dan özür diledi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Muharrem İnce’nin kendisini aradığını ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilediğini açıkladı. İnce, Erdoğan’ı “Yahudi Cesaret Ödülü” üzerinden yersiz bir şekilde eleştirmişti.

İşte Hakan’ın yazısının ilgili bölümü:

MUHARREM İnce’yi iki konuda eleştirmiştim:

- BİR: Milli Mücadele’yi CHP’ye mal etmesini...

- İKİ: Erdoğan’ı Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden eleştirmesini...

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Bu iki eleştiriyle ilgili olarak Muharrem İnce aradı.

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“Milli Mücadele” konusundaki eleştirime şöyle cevap verdi:

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“Cumhuriyet’in ilk döneminin bazı hatalarını ve günahlarını hiç kimseyle paylaştırmadan tamamen CHP’nin üzerine yıkıyorsunuz... Ama sıra Milli Mücadele’ye geldiğinde ‘Hayır, CHP yapmadı, bütün millet yaptı’ diyorsunuz... Yani hata söz konusu olduğunda yükle CHP’ye... Milli Mücadele gibi onurlu bir iş söz konusu olduğunda al CHP’nin elinden... Bu olmaz”.

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“Yahudi Cesaret Madalyası” ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

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“Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği ikiyüzlü tavrı anlatmaktı. Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz”.