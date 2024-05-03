Ahmet Hakan, “Müfteri kibridir bu, nerede görsem tanırım” diyerek bombayı patlattı! Adamdan hâlâ ‘tıs’ yok

Ahmet Hakan, Mustafa Varank’la ilgili televizyon ekranından vahim iddialar ortaya atan Deniz Zeyrek’in şimdilerdeki sessizliğini eleştirdi. “Varank, hayatımda gördüğüm en büyük meydan okumalardan birini yaptı. Fakat olayın üzerinden 9 gün geçmesine rağmen... Deniz Zeyrek’ten ‘tıs’ yok” diyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Deniz Zeyrek, televizyon ekranından Mustafa Varank’la ilgili vahim iddialar ortaya attı.

Şunları söyledi:

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

- “Ankara Angora’da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villa yaptırdı. Bunu devlet memuru maaşıyla nasıl yaptırır” dedi.

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- “İstanbul Zekeriyaköy’de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl satın alabilir” dedi.

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- “Şimdi yok diyecek ama başka birinin üzerine alıp sonra sattılar. Belgeleri ve fotoğrafları bende mevcut” dedi.

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Mustafa Varank, anında cevap verdi Deniz Zeyrek’e.

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“Zekeriyaköy’de 100 milyonluk villayı bırak 1 artı 1 daire bile almadım” dedi. “Azıcık haysiyetin varsa elimde görüntüleri var dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkar” dedi. “Angora’da iki dönüm araziyi bırak hiçbir zaman evim olmadı” dedi.

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Yani Varank, hayatımda gördüğüm en büyük meydan okumalardan birini yaptı.

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Fakat olayın üzerinden 9 gün geçmesine rağmen...

Deniz Zeyrek’ten “tıs” yok.

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Ne elindeki belgeleri ortaya koyabiliyor ne de özür dilemeye yanaşıyor.

Ne “İftira attım pardon” diyebiliyor ne de “Al sana belgeler” diyebiliyor.

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Müfteri kibridir bu, nerede görsem tanırım.

Üstelik kibirlerin de en fenasıdır.”