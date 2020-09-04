Ahmet Hakan koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi

Koronavirüs vaka sayıları son haftalarda ciddi oranda artış gösterirken Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine kaldırılan tedbirler yavaş yavaş yeniden getirilmeye başlandı.

CNN Türk'te yayınlanan ve Hürriyet Genel yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programı bir süredir ekrana gelmiyordu.

İptal edilen programla ilgili olarak Ahmet Hakan’ın yeni tip koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti.

Korkudan test yaptırmamış!

Hürriyet Genel yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında koronavirüs iddialarına değindi.

Hakan yazısında CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programını iptal etmesinin nedenini açıkladı. Ankara’ya yaptığı ziyaret sonrası Covid-19 belirtileri gösterdiğini kaydeden Hakan, korkudan test yaptırmadığını yazdı.

Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret dönüşü halsizlik yaşadığını ve bu nedenle programı sunamadığını belirtti. Hakan ateşinin yüksek çıkmasından duyduğu endişe nedeniyle ateşini bile ölömediğini belirtirken pozitif çıkar korkusunda Kovid-19 testi bile yaptırmadığını kaydetti.

Ahmet Hakan yaşadıklarını yazısında şöyle anlattı;

“Kemiklerim sızım sızım sızlıyordu. Sanki sekiz ayrı düğünde “Erik Dalı” oynamış gibi kollarımı kaldıramıyordum. Ne kolları yahu! Kafayı bile kaldıramıyordum. On üç saatlik kişisel gelişim seminerine katılmış gibi zihnimi toparlayamıyordum. Ateşölçerle ateşimi ölçmeye cesaret edemeyecek denli yükselen bir hararet hissediyordum. Öyle yorgundum ki sanki iki kamyon taş taşımıştım... O kadar ki... Tarafsız Bölge’ye bile gidemedim.”

Hakan yazısını şu sözlerle tamamladı;

“Bir telaşla başladım iki dakikada bir ateşimi ölçmeye... Avuç avuç vitaminler almaya... Kendimi battaniyelerle sarmalamaya... Doktor arkadaşım Melih Us’la canlı bağlantılar kurmaya... Ve ertesi sabah... Fena değil gibiydim. İyi gibiydim. İyiye yakındım. Fakat yine de test yaptırmak için çırpınıp durmuyorum. Ya pozitif çıkarsa diye...”