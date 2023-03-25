Ahmet Hakan, "Karizması fena çizildi" deyip isyan etti: Çıkmayacaksın o tartıya aga

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı adayı olan ve 3 günde 100 bin imzaya ulaşamayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye isim vermeden gönderme yaptığı köşesinde, "Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş. Hiç kusura bakma" dedi.

Hakan, bugünkü yazısının "İmza toplamaya dair mırıldandıklarım" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Elini yüreğine koymuş, 'Bizim imza bugün kaç oldu acaba?' diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?

İmza bir tartıdır. İlk anda 90 okka gelemeyeceksen, elinde buna dair bir veri yoksa çıkmayacaksın o tartıya aga.

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İttifak masalarında bir pazarlık gücün vardı. İmzaya çıkarak o gücünü de kaybettin. E ne anladım ben bu işten?

Her şey gazla çalışabilir: İddialı olmak, yukarıdan atmak, kendini dev aynasında görmek falan. Bir tek imza toplamak gazla çalışmaz.

Sosyal medyanın ne kadar aldatıcı, yanıltıcı bir mecra olduğunu şimdi öğrendin mi? Milyonlarca takipçinden ilk günde yüz bin imza çıkmadı.

Son gün, son saat ittire kaktıra yüz bini bulsan ne fayda. Karizma çizilmiştir bir kere. Eyvah ki eyvah."