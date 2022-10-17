Ahmet Hakan "Kararım net" deyip açıkladı! Kesinlikle İmamoğlu’nu tercih ederim
Ahmet Hakan, iki CHP'li ismin kavgasında tarafını seçti. CHP'nin fonladığı TELE1'de sunuculuk yapan Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik şok sözlerini köşesine taşıyan Hakan, Hürriyet'teki yazısında "İkisinden birini tercih etmek zorunda bırakılsam... Ben kesinlikle Ekrem İmamoğlu’nu tercih ederim" dedi.
Ahmet Hakan, iki CHP'li ismin kavgasında tarafını seçti. CHP'nin fonladığı TELE1'de sunuculuk yapan Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik şok sözlerini köşesine taşıyan Hakan, Hürriyet'teki yazısında "İkisinden birini tercih etmek zorunda bırakılsam... Ben kesinlikle Ekrem İmamoğlu’nu tercih ederim" deyip şunları kaydetti:
"CHP’nin hinterlandında yayın yapan bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’na saydırmış da saydırmış.
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Fakat yok böyle saydırma.
Bayağı çirkinleşmiş Enver Aysever.
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Ortada saydırmayı gerektiren somut bir olgu da yok.
“Dur, ben şunu bir benzeteyim” demiş ve girişmiş.
Enver Aysever’in çirkinleşerek saydırmasını izleyince...
Kendi kendime şunu sordum:
“Ben şimdi hangisinden yana olacağım? Aysever’den mi İmamoğlu’ndan mı?”
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Fazla düşünmeden tercihimi yaptım:
İkisinden birini tercih etmek zorunda bırakılsam...
Ben kesinlikle Ekrem İmamoğlu’nu tercih ederim."