Ahmet Hakan, “İzninizle öveceğim biraz” diyerek o ismi göklere çıkardı: “Sağdan soldan gelen çatlak seslere sakın aldırma! Tuttuğun yol, en doğru yoldur”

Ahmet Hakan, güvenlik güçlerimizin 1 Mayıs’ta verdiği başarılı sınavın arkasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın stratejisinin yattığını belirtti. “Sağdan soldan gelen çatlak seslere sakın aldırma Ali Yerlikaya. Tuttuğun yol, en doğru yoldur” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya...

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hükümetin, AK Parti’nin imajını düşünmeseydi.

Şunu yapardı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Güvenlik güçlerine...

“Vurun, kırın. Su sıkın, gaz sıkın. Göz açtırmayın, aman vermeyin. Coplarla dalın, dağıtın” diye bir talimat verirdi.

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Böyle bir talimat verseydi Ali Yerlikaya.

İşi çok kolay olurdu.

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Ama böyle bir talimatın ortaya çıkaracağı görüntüler...

Hem Türkiye’nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem hükümetin hem AK Parti’nin imajını fena örselerdi.

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Ali Yerlikaya, kolay yolu seçmek yerine zor yolu seçti.

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Güvenlik güçlerine...

Sinirlerini sağlam tutmalarını öğütledi. Provokatörlerin oyunlarına gelmemeleri talimatını verdi. Psikolojik harbin nasıl kazanılacağını anlattı.

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Ve bunun sonucu olarak polisimiz...

Olağanüstü bir sabırla, harika bir profesyonellikle, muhteşem bir sinir hâkimiyetiyle, müthiş bir kontrol duygusuyla...

Bu psikolojik savaşın vandallar tarafından kazanılmasına izin vermedi.

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Bugün hepimiz polisin tutumunu göklere çıkarıp vandalların tutumunu lanetliyorsak...

Bunun tek nedeni Ali Yerlikaya’nın bu taktik ve stratejisidir.

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Sağdan soldan gelen çatlak seslere sakın aldırma Ali Yerlikaya.

Tuttuğun yol, en doğru yoldur.”