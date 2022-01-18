Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun oyuncağını elinden aldı

Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diline pelesenk ettiği "AK Parti beni engelliyor, o yüzden hizmet yapamıyorum" bahanesinin nasıl boş bir bahane olduğunu Tayyip Erdoğan örneğiyle gözler önüne serdi. Hürriyet gazetesindeki yazısında, Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde önüne çıkarılan bütün engellere rağmen dev projeleri hayata geçirdiğini hatırlatan Hakan, "Erdoğan, bir tek gün bile 'Hizmet edeceğim ama engelleniyorum. Şunu yapacağım ama yaptırmıyorlar' türü bir yakınmayla halkın huzuruna çıkmadı" dedi. "Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü koşulları, Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki koşullarından daha mı kötü? Tayyip Erdoğan, bütün engellere rağmen bir şeyler yapmayı başarabildiyse... Ekrem İmamoğlu niye başaramasın?" diye soran Hakan, bu soruyla İmamoğlu'nun en büyük kozunu da elinden almış oldu. İşte o yazı:

"Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

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- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

- Beni engelliyorlar.

(...) Ne olmuştu 1994 yılında?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı dönemin dışlanmış partisi Refah Partisi’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştı.

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Daha seçildiği anda başladı Erdoğan’a yönelik kuşatmalar.

Felaket bir kuşatma altındaydı Erdoğan.

Öyle böyle değil.

VALİ RANDEVU VERMEDİ

Tablo, aşağı yukarı şöyleydi:

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- Rejim... Erdoğan’a karşıydı.

- Medya... Erdoğan’a karşıydı.

- Bürokrasi... Erdoğan’a karşıydı.

- Hükümet... Erdoğan’a karşıydı.

- İş dünyası... Erdoğan’a karşıydı.

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Çok iyi hatırlıyorum:

Dönemin İstanbul Valisi, Erdoğan’a randevu bile vermiyor, engelleme adına elinden geleni ardına koymuyordu.

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Hapisle korkutma değil de doğrudan hapsin kendisi söz konusuydu.

Tak diye hapse atmışlardı daha görev süresini bile dolduramadan.

Bir sonraki seçime girmesine de yasak getirmişlerdi.

ENGELE RAĞMEN HİZMET

Erdoğan, İstanbul’a ne yaptıysa...

İşte bu koşullar altında yaptı.

Kapanmış kapılara rağmen... Daraltılmış alanlara rağmen... Kısıtlanmış kaynaklara rağmen... Önüne çıkarılan engellere rağmen...

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İstanbul’a yaptığı hizmetlerin onun siyasette yükselmesinin en önemli dayanak noktası olduğu gerçeğini de, dostu da düşmanı da kabul eder herhalde.

SADECE İŞİNE BAKTI

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Erdoğan’ı yakından takip eden bir gazeteci olarak şu tanıklığı rahatlıkta yapabilirim:

*

Erdoğan, bir tek gün bile...

- Hizmet edeceğim ama engelleniyorum.

- Şunu yapacağım ama yaptırmıyorlar.

Türü bir yakınmayla halkın huzuruna çıkmadı.

Böyle bir gerekçenin arkasına saklanmadı.

*

Hatta ve hatta...

Yaptığı hizmetlerin açılışlarında...

“Biz bütün engellemelere rağmen bunları yapmayı başardık” bile demedi.

Hiç girmedi bu konuya.

İşine baktı.

1994’TEN KÖTÜ MÜ

Şimdi gelelim esas meseleye:

*

Ne yani?

Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü koşulları, Tayyip Erdoğan’ın 1994’teki koşullarından daha mı kötü?

Tayyip Erdoğan, bütün engellere rağmen bir şeyler yapmayı başarabildiyse...

Ekrem İmamoğlu niye başaramasın?

KİMSE ENGELLEYEMEZ

İşin detaylarına girmeden söylüyorum:

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Tuttuğunu koparacak denli hizmet hırsıyla dolu olan, İstanbul’a hizmet dendiğinde yırtıcı bir kaplana dönüşen, gece gündüz proje peşinde koşturan, büyük bir aşkla işine odaklanan...

Bir belediye başkanını...

Hiçbir güç, engelleyemez.

*

Böyle bir belediye başkanı...

Kükremiş sel gibi olur.

Bendini çiğner, aşar.

Dağları yırtar.

Enginlere sığmaz, taşar.

BÜYÜ BOZULUYOR

Ama tabii ki...

Sürekli yakınarak, mütemadiyen şikâyet ederek, devamlı “engelleniyorum” mazeretine sığınarak, hep ama hep “Cumhurbaşkanı imzayı atmadı, o yüzden hizmet yapamıyorum” diyerek...

Bir sonuç almak da mümkün.

*

Ama 1994 örneği, bütün büyüyü bozuyor."