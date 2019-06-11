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Ahmet Hakan İmamoğlu'nu dalgaya aldı: Üç gün düşünüp bu açıklamayı yapabildi!

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği küfürle ilgili bir açıklama yapmış, 'Vali'nin 'basit'liğini ifade ettim' demişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun bu açıklamasını komik bulduğunu belirterek, 'üç gün düşünüp taşınıp yapabildiği açıklama bu' dedi.

11 Haziran 2019 Salı 22:36
Ahmet Hakan İmamoğlu'nu dalgaya aldı: Üç gün düşünüp bu açıklamayı yapabildi!

Ordu Havalimanı'nda, listede olmamasına rağmen VİP (çok önemli kişi) bölümünden girmeye çalışırken çıkan arbedede, CHP adayı İmamoğlu Ordu Valisi'ne küfür etmişti.

Olayla ilgili bir süre açıklama yapmayan İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada "Vali'nin 'basit'liğiniifade ettim" demişti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, CHP'nin adayının yaptığı açıklamayı komik bulduğunu belirtti. 

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu nihayet bir açıklama yaptı.

Söylediği aynen şu:

20 konuşma yaptım o gün. Tam 20 konuşma. Yanımda olan insanlar sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Ben Vali’nin basitliğine gereken işarette bulundum. Polisin ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Ben basitliğini ifade ettim.

Ne anlıyoruz bu açıklamadan?

Şunu anlıyoruz:

Meğer Ekrem İmamoğlu, “basit” demiş.

Ama sesinin kısık olması yüzünden “bas” gitmiş, geriye sadece “it” kalmış.

Üç gün düşünüp taşınıp yapabildiği açıklama bu İmamoğlu’nun.

Hani bir vali vardı, “Kavat demedim, kavas dedim” diye açıklama yapmıştı.

O vali, bırakın üç gün düşünüp taşınmayı, “küt” diye yapmıştı o tuhaf ve komik “kavat/kavas” açıklamasını.

Basit dedim... Bas gitti... Geriye it kaldı...” türü tuhaf ve komik bir açıklama için...

Üç gün düşünüp taşınmak da neyin nesi yahu?

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:36
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