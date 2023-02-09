Ahmet Hakan: İki tip insan var! dedi ve ekledi
Türkiye bir yandan deprem acısını yaşarken bir yandan da yalanla, algıyla mücadeleye devam ediyor. Ahmet Hakan, böyle bir zamanda ortaya çıkan iki tip insan profilini çizdi.
Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle;
İKİ tip insan var şu anda:
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BİRİNCİ TİP: Hiçbir işe yaramayan tweet’ler atıp zerre kadar fayda sağlamazken...
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İKİNCİ TİP: Bölgeye bir tanecik atkı, eldiven göndermek için çırpınıyor.
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BİRİNCİ TİP: Hükümetçilik ya da muhalefetçilik dışında bir şey yapmazken...
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İKİNCİ TİP: Gönüllü yazılıp bölgeye yardıma koşuyor.
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BİRİNCİ TİP: Ah vah etmek, dırdır etmek, söylenmek dışında bir şey yapmazken...
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İKİNCİ TİP: Bulunduğu yerdeki yardım merkezlerinde koordinasyon gönüllüsü oluyor.
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BİRİNCİ TİP: Fitne ateşini yakmak, beraberliği bozmak için elinden geleni yaparken...
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İKİNCİ TİP: Yüreğinde sadece ve sadece bölge halkının acısını taşıyor.
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BİRİNCİ TİP: Karanlığa küfrederken...
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İKİNCİ TİP: Kalkıp bir mum yakıyor.
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Şu en acı günlerimizde umudumu arttıran tek bir şey var:
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Birinci tiptekiler, azgın azınlık olarak kalmış durumdayken... Her türlü siyasi görüşten devasa sessiz çoğunluğumuz, çok şükür ki ikinci tiptekilerden oluşuyor.