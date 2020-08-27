Ahmet Hakan Hürriyet Ahmet Hakan yazıları

11 Ağustos 1967 tarihinde Yozgat'da doğan Ahmet Hakan Coşkun, imam hatip lisesinden mezun olması ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuması ancak çoğu zaman yaptığı haraketleri, söylemleri ve yazıları nedeniyle Ahmet Hakan’ın kendi mahallesine ihaneti olarak her daim eleştirildi. Ahmet Hakan’ın karşı mahalleye duyduğu sempati Aydın Doğan’ın hoşuna gitmiş olmalı ki Ahmet Hakan 2005'te kapağı bu kez CNN TÜRK'te attı. Ahmet Hakan Coşkun o günden bu yana CNN Türk’te "Tarafsız Bölge" adlı tartışma programını sunmakta.

6 Kasım 2019’da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilen Ahmet Hakan Coşkun da zaman zaman sosyal medya üzerinden ‘mahallenin döneği’ eleştirilerine muhatap olmakta. 7 Haziran seçimleri öncesi terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP güzellemesi yapanlar arasında Ahmet Hakan olmazsa olmazdı. Kendisine rolü üstlenen Ahmet Hakan, AK Parti ve Erdoğan’a karşı terör örgütünün siyasi ayağı HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a cici çocuk güzellemesi yaparak elinde saz ile ekranlara çıkardı. Hürriyet’in balonu patlamış eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök gibi zamana ve zemine göre sürekli gel gitler yaşayan, Ahmet Hakan, Gezi ihanetine duyduğu sevgiyi ise ‘barışçıl bir taraf da vardı” sözleriyle sahiplendi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Gezi olaylarını kışkırtıcılarından olan ve “Masele Gezi Parkı değil arkadaş! Sen hala anlamadın mı? Hadi gel” diyerek halkı seçilmiş iktidarı devirmeye çağıran Mehmet Ali Alabora’ya da selam çakmışı. Ahmet Hakan, Gezi’nin fitilini ateşleyenin örgütlü yapılar olmadığını, Mehmet Ali Alabora olmadığını, Gezi’nin söyleyecek kadar ileri gitmiş ve Gezi Parkın’da çadırları yakma emrini verenler olduğunu söyleyecek kadar Gezi ihanetini sahiplenenlere kol kanat oldu. Bunla da yetinmeyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Gezi ihanetinde sokakları savaş alanına çeviren, her şeyi yakıp yıkan, ülkenin ekonomisine büyük bir darbe vurulmasına zemin hazırlayan gezi çabulcularına ise ‘yürekli gençlik’ yakıştırmasını yaptı.

Ahmet Hakan asla binmem dediği uçağa bindi

Sosyal medya üzerinden ‘dönek suçlaması’ yapılan Ahmet Hakan, Hürriyet’teki köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ahmet Davutoğlu’un uçağına asla ve kat’a binmeyeceğini söylemişti ancak Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağına binivermişti.