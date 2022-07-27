Ahmet Hakan fena yakalandı
Gazeteci ve sunucu Ahmet Hakan Twitter'da cinsel içerikli bir videoyu beğendi. Sonrasında sosyal medya karıştı.
Gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medyada fena yakalandı. Hakan, Twitter hesabından cinsel içerikli bir videoyu beğendi.
Anlaşılınca Hesabını gizledi
Olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldıran Hakan, hesabını gizledi. Olayın ardından Ahmet Hakan Twitter'da gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının diline düştü
Birçok kullanıcı Ahmet Hakan etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.
Paylaşımlardan bazıları şöyle;