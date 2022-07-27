  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ahmet Hakan fena yakalandı
Gündem

Ahmet Hakan fena yakalandı

Gazeteci ve sunucu Ahmet Hakan Twitter'da cinsel içerikli bir videoyu beğendi. Sonrasında sosyal medya karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 01:09:00 - 2022-07-27 01:20:54
Ahmet Hakan fena yakalandı

Gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medyada fena yakalandı. Hakan, Twitter hesabından cinsel içerikli bir videoyu beğendi.

Anlaşılınca Hesabını gizledi

Olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldıran Hakan, hesabını gizledi. Olayın ardından Ahmet Hakan Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının diline düştü

Birçok kullanıcı Ahmet Hakan etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Paylaşımlardan bazıları şöyle;

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23