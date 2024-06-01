Ahmet Hakan fena patladı: Buna inanan bir insan, yazar olamaz! Buna inanan bir insan, insan olamaz
Ahmet Hakan, yazar Azra Kohen’in Filistin'le ilgili rezil sözlerini eleştirdi. Kohen’in, Filistinli annelerin çocuklarını bilerek tehlikeye attığına inandığını hatırlatan Hakan, "Buna inanan bir insan, yazar olamaz. Buna inanan bir insan, insan olamaz" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısı:
Ahmet Hakan, yazar Azra Kohen’in Filistin'le ilgili rezil sözlerini eleştirdi. Kohen’in, Filistinli annelerin çocuklarını bilerek tehlikeye attığına inandığını hatırlatan Hakan, "Buna inanan bir insan, yazar olamaz. Buna inanan bir insan, insan olamaz" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısı:
"Yazarmış bu kişi.
Hiçbir kitabını okumadım çok şükür.
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Çünkü bu yazar...
Filistinli annelerin çocuklarını kasten bomba atılacak yerlere götürerek ölümlerine neden olduklarına, böylece İsrail aleyhine propaganda yaptıklarına inanıyor.
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Güya İsrail, “burayı bombalayacağız” diyormuş.
Filistinli anneler de hemen oraya çocuklarını götürüyorlarmış.
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Buna inanıyor Azra Kohen.
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Buna inanan bir insan, yazar olamaz.
Buna inanan bir insan, akıl ve izan sahibi olamaz.
Buna inanan bir insan, anne olamaz.
Buna inanan bir insan, insan olamaz."