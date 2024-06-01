  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan fena patladı: Buna inanan bir insan, yazar olamaz! Buna inanan bir insan, insan olamaz
Medya

Ahmet Hakan fena patladı: Buna inanan bir insan, yazar olamaz! Buna inanan bir insan, insan olamaz

Yeniakit Publisher
2024-06-01 14:20:00 -
Ahmet Hakan fena patladı: Buna inanan bir insan, yazar olamaz! Buna inanan bir insan, insan olamaz

Ahmet Hakan, yazar Azra Kohen’in Filistin'le ilgili rezil sözlerini eleştirdi. Kohen’in, Filistinli annelerin çocuklarını bilerek tehlikeye attığına inandığını hatırlatan Hakan, "Buna inanan bir insan, yazar olamaz. Buna inanan bir insan, insan olamaz" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısı:

Ahmet Hakan, yazar Azra Kohen’in Filistin'le ilgili rezil sözlerini eleştirdi. Kohen’in, Filistinli annelerin çocuklarını bilerek tehlikeye attığına inandığını hatırlatan Hakan, "Buna inanan bir insan, yazar olamaz. Buna inanan bir insan, insan olamaz" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısı:

"Yazarmış bu kişi.

Hiçbir kitabını okumadım çok şükür.

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çünkü bu yazar...

 

Filistinli annelerin çocuklarını kasten bomba atılacak yerlere götürerek ölümlerine neden olduklarına, böylece İsrail aleyhine propaganda yaptıklarına inanıyor.

*

Güya İsrail, “burayı bombalayacağız” diyormuş.

Filistinli anneler de hemen oraya çocuklarını götürüyorlarmış.

*

Buna inanıyor Azra Kohen.

*

Buna inanan bir insan, yazar olamaz.

Buna inanan bir insan, akıl ve izan sahibi olamaz.

Buna inanan bir insan, anne olamaz.

Buna inanan bir insan, insan olamaz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23