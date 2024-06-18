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Medya Ahmet Hakan, Ersan Şen’i resmen rezil kepaze etti! Bu saatten sonra insan içine çıkamaz
Medya

Ahmet Hakan, Ersan Şen’i resmen rezil kepaze etti! Bu saatten sonra insan içine çıkamaz

Yeniakit Publisher
2024-06-18 16:05:00 -
Ahmet Hakan, Ersan Şen’i resmen rezil kepaze etti! Bu saatten sonra insan içine çıkamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ehliyetsiz kullandığı araçla trafik kazası yapıp Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un dava dosyasını alma konusunda "Şartlar uygun olursa alabilirim" açıklaması yapan Avukat Ersan Şen’e “tüccar” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ehliyetsiz kullandığı araçla trafik kazası yapıp Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un dava dosyasını alma konusunda "Şartlar uygun olursa alabilirim" açıklaması yapan Avukat Ersan Şen’e “tüccar” dedi.

Hakan, şunları kaydetti:

“Herkesin savunmaya hakkı vardır. Amenna! Avukat, savunduklarıyla özdeşleştirilemez. Şüphesiz! Fakat avukatlar ile tüccarlar arasında bir fark da olmalıdır. Eskiden terzilerin kapısında ‘tüccar terzi’ yazardı. ‘Şartlarda anlaşırsak olur’ diyerek Eylem Tok ve oğlunu savunabileceğini söyleyen Ersan Şen, yazıhanesinin kapısına ‘tüccar avukat’ yazarsa... Diğer avukatlardan farkını ortaya koymuş olur.”

 
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