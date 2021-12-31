Ahmet Hakan, en yetkili kişiye sordu: Dolar yükselecek mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, geçtiğimiz akşam "Tarafsız Bölge" programında konuk ettiği Nureddin Nebati ile ilgili gözlemlerini aktardığı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı'nın doların son günlerdeki yükselişiyle ilgili ne düşündüğünü köşesine taşıdı. İşte o yazı:

"HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

Bu zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

Bir kere hiç kasmıyor.

Samimiyetine halel getirmemeye çalışıyor.

En aykırı sorulara bile muhatap olmaktan kaçınmıyor.

Sürekli meydan okuyan bir tarafı var.

En karmaşık ekonomi meselelerini, halkın anlayacağı dile çevirmeyi iyi biliyor.

Sözlerimi cımbızlarlar diye bir endişesi yok.

Keyiflendiğinde kahkahasını gizlemiyor.

Muhatabının gözünün içine içine bakıyor.

Bazen sarkastik takılmaktan hoşlanıyor.

Özgüveni yüksek.

20 ARALIK’TAN SÖZ EDERKEN

Keyifleniyor.

Kafa buluyor.

Keyiflendiğini ifşa etmekten ayrı bir zevk alıyor.

“Bu kadarını ben bile beklemiyordum” demekten kaçınmıyor.

Muarızlarını sinir etmekten ayrı bir keyif alıyor.

(...)

MALİYE’NİN SOPASI

DÖVİZ kurunun düşüşünün ardından fiyatları düşürmeyenlerle ilgili olarak...

“Görecekler Hazine ve Maliye’nin sopasını” demişti ya...

Sordum kendisine...

“Hazine ve Maliye’nin sopası nedir?” diye...

*

“Bugünden itibaren maliyeciler gidecek kapılarına” dedi.

Ve ardından da ekledi:

*

“Maliyecilerin gitmesi, zabıtanın gitmesine benzemez.”

NUREDDİN NEBATİ’NİN KARARLILIK NOKTALARI

Bu üslupla devam etmeye kararlı.

*

“Neysem oyum” diyerek değişmemeye kararlı.

*

Samimiyetsizliğe milim kaymamaya kararlı.

*

Güven vermeye kararlı.

*

Yeni sürprizlerle kamuoyunun karşısına çıkmaya kararlı.

YASTIK ALTI ALTINI ÖYLE BİR ANLATTI Kİ

RAHMETLİ Güngör Uras, ekonomi yazarlığında yepyeni bir anlatım metodu getirmişti.

Ekonomi gündemini “Ayşe Teyze” örneği üzerinden yorumluyordu.

Yani basitleştirerek...

Yani Ayşe Teyze’nin derdine derman olmaya çalışarak.

*

Nebati, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması planını anlatırken...

Tıpkı rahmetli Güngör Uras gibi...

“Ayşe Teyze” örneğiyle olayı anlattı.

*

Süper anlaşılır, acayip sade, ikna gücü çok yüksek bir anlatımdı.

*

İçimden şöyle dedim:

*

Eğer Nebati, bunu birkaç yerde daha bu tarzda anlatırsa...

Ayşe Teyze’ler bileziklerini koşa koşa ekonomiye kazandırırlar.

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

NEBATİ’yle programa başladığımız sırada dolar, kafayı biraz çıkarmış gibiydi.

“Eyvah, geliyor mu gelmekte olan?” diye tedirgindim.

Bakan Nebati’nin de biraz tedirgin olabileceğini düşünüyordum.

*

Programın başında “küt” diye sordum:

*

“Endişe etmeli miyiz? Dolar yükseliyor.”

*

Güldü. Rahatmış gibi gözükmeye çalışmıyordu. Çünkü rahattı. Hem de çok rahat.

*

“Bu bir salınımdır” dedi.

*

Eğer ikna olmaya sımsıkı kapalı değilseniz.

Duruşuyla, tavrıyla, bakışıyla, sözleriyle...

Sizi ikna edebilirdi yani."