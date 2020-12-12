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Gündem Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?
Gündem

Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?

CHP'li Sera Kadıgil'in parti içindeki taciz ve tecavüz olaylarını hükümete bağlamasına karşı şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Hakan, "Partinizin içindeki tecavüz ve tacizin suçlusu da mı iktidar? Taciziniz ve tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:06:00 -

Ahmet Hakan, CHP'li Sera Kadıgil'in CHP'de başkanların adının geçtiği tecavüz ve taciz olaylarıyla ilgili hükümeti suçlamasına ilişkin, "Herhangi bir AK Partili milletvekili sergileseydi, en az on yıl kafa bulunurdu kendisiyle" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP içerisinde yaşanan taciz ve tecavüzlerle ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dinleyenleri şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

CHP içindeki tacizleri hükümete yükledi

Kadıgil, CHP'deki tecavüzlerin suçlusunun AK Parti hükümeti olduğunu söyledi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'li bugünkü köşesinde Sera Kadıgil'in açıklamalarını yorumladı.

"Taciziniz ve tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?"

Sera Kadıgil'in kullandığı, "Bakın şimdi... CHP’nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz. 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz." ifadeleri hatırlatan Ahmet Hakan, "Partinizin içindeki tecavüz ve tacizin suçlusu da mı iktidar? Taciziniz ve tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?" diye sordu.

"Herhangi bir AK Partili milletvekili yapsaydı..."

Ahmet Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"Fakat hepsinden daha önemlisi şurası: Sera Kadıgil’in alay edilmeye, mavra çevrilmeye ve kafa bulmaya çok müsait bu cümleleri karşısında... Sosyal medyanın anlı şanlı alaycıları, mavracıları ve kafa bulucuları ölü taklidi yapmayı tercih ettiler. Bu yaklaşımı... Herhangi bir AK Partili milletvekili sergileseydi... En az on yıl kafa bulunurdu kendisiyle..."

 

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