  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Senin gibi bir virtüöze hiç yakışmadı hiç! Maç sonu yaptığı hareket taraftarlarda infial oluşturdu...

Carlo Ancelotti'den dehşete düşüren çıkış! Real’liler resmen şoktalar: Açıklama geldi: Bu neyin kararsızlığı yahu…

Lafı uzatmaya gerek yok her şey çok açık! ABD’nin hedefinde Türkiye var! ABD Türkiye’yi kuşatıyor

PUAN DURUMU Maç fazlası ile Fenerbahçe lider

akit, Elazığ’a ihaneti yazdı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itiraf etti...

Türkiye'nin hamlesi tüm dengeleri değiştirecek! Resmi açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi yorumu: Kan aynı kan

Teşekkürler Erdoğan! Van ve Hakkari'ye müjde

Fenerbahçe'de sol bek krizi! Sadece 1 hafta kaldı, Dehşete düşüren çıkış: Herkes şaşkın…

Pınar Gültekin'in ailesini arayarak... CHP'de ilginç atama!
Medya Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt’u resmen tokat manyağı yaptı! Bir daha kolay kolay insan içine çıkamaz artık
Medya

Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt’u resmen tokat manyağı yaptı! Bir daha kolay kolay insan içine çıkamaz artık

Yeniakit Publisher
2024-08-26 15:50:00 - 2024-08-26 11:02:51
Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt’u resmen tokat manyağı yaptı! Bir daha kolay kolay insan içine çıkamaz artık

Ahmet Hakan, provokatör milletvekili Cemal Enginyurt’un Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiasını ele aldı. Hakan, Enginyurt’un bu iddiayı sorgulamadan paylaşmasını eleştirerek, bunun ekonomiye zarar verebileceğini belirtti. Yalan haberlerin büyük harflerle duyurulmasının toplumda spekülasyonlara yol açtığını ifade eden Hakan, spekülasyonlara başvurmak yerine mertçe itiraz edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

Ahmet Hakan, provokatör milletvekili Cemal Enginyurt’un Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiasını ele aldı. Hakan, Enginyurt’un bu iddiayı sorgulamadan paylaşmasını eleştirerek, bunun ekonomiye zarar verebileceğini belirtti. Yalan haberlerin büyük harflerle duyurulmasının toplumda spekülasyonlara yol açtığını ifade eden Hakan, spekülasyonlara başvurmak yerine mertçe itiraz edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

"Milletvekili Cemal Enginyurt, cuma günü saat 19.00’da şöyle bir paylaşım yaptı.

“MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi ülke yangın yeri.”

*

Dikkat edelim: “İstifa etmiş olabilir” demiyor. “Böyle bir söylenti var” demiyor. “Oldu” diyor. “Bitti o iş” diyor. “İstifa etti” diyor. Üstelik büyük harflerle diyor bunu. Yani bağırarak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Olmamış bir olayı olmuş gibi sunmak. Bunu yaparken en küçük bir kuşkuya bile yer vermemek. Ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir yalanı büyük bir pişkinlikle dolaşıma sokmak.

Bunlar, bırakın bir milletvekilini, ülkesini azıcık da olsa seven sıradan bir insanın bile yapamayacağı şeyler.

(...) Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikalarına mertçe itiraz etmek yerine kalleşçe spekülasyonlara başvuranların...

Tabii ki maksatları araştırılır. Tabii ki bu işten herhangi bir çıkarları olup olmadığı araştırılır. Savcılık da bal gibi devreye girer SPK da.

Bunları yapmak, öküzün altında buzağı aramaktan ziyade ineğin altında buzağı aramak gibidir."

Ahmet Hakan, o skandal karşısında kendini tutamadı: Küstahlıktır, cürettir, pervasızlıktır
Ahmet Hakan, o skandal karşısında kendini tutamadı: Küstahlıktır, cürettir, pervasızlıktır

Medya

Ahmet Hakan, o skandal karşısında kendini tutamadı: Küstahlıktır, cürettir, pervasızlıktır


Adeta dut yemiş bülbüle döndüler! O skandal karşısında solaklardan çıt çıkmıyor
Adeta dut yemiş bülbüle döndüler! O skandal karşısında solaklardan çıt çıkmıyor

Medya

Adeta dut yemiş bülbüle döndüler! O skandal karşısında solaklardan çıt çıkmıyor


Büyük fırsat! O kişilere 6 yıl erken emeklilik imkânı
Büyük fırsat! O kişilere 6 yıl erken emeklilik imkânı

Medya

Büyük fırsat! O kişilere 6 yıl erken emeklilik imkânı


Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek
Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek

Medya

Al birini, vur birine! Kamala Harris, İsrail konusunda Biden'ın yolundan gidecek


Bu tam bir akıl tutulması! Gazze’ye sessiz kalan Müslümanlara ağır vebal
Bu tam bir akıl tutulması! Gazze’ye sessiz kalan Müslümanlara ağır vebal

Medya

Bu tam bir akıl tutulması! Gazze’ye sessiz kalan Müslümanlara ağır vebal


Çok büyük fırsat! Emekli olmak için bunu bekleyin, yüzde 35 fazla kazanın
Çok büyük fırsat! Emekli olmak için bunu bekleyin, yüzde 35 fazla kazanın

Medya

Çok büyük fırsat! Emekli olmak için bunu bekleyin, yüzde 35 fazla kazanın


CHP’de iç savaş ayyuka çıktı! Özgür Özel, FETÖ ve parti ittifakının kıskacında
CHP’de iç savaş ayyuka çıktı! Özgür Özel, FETÖ ve parti ittifakının kıskacında

Medya

CHP’de iç savaş ayyuka çıktı! Özgür Özel, FETÖ ve parti ittifakının kıskacında



1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23