Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt’u resmen tokat manyağı yaptı! Bir daha kolay kolay insan içine çıkamaz artık

Ahmet Hakan, provokatör milletvekili Cemal Enginyurt’un Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiasını ele aldı. Hakan, Enginyurt’un bu iddiayı sorgulamadan paylaşmasını eleştirerek, bunun ekonomiye zarar verebileceğini belirtti. Yalan haberlerin büyük harflerle duyurulmasının toplumda spekülasyonlara yol açtığını ifade eden Hakan, spekülasyonlara başvurmak yerine mertçe itiraz edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının ilgili bölümü:

"Milletvekili Cemal Enginyurt, cuma günü saat 19.00’da şöyle bir paylaşım yaptı.

“MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi ülke yangın yeri.”

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Dikkat edelim: “İstifa etmiş olabilir” demiyor. “Böyle bir söylenti var” demiyor. “Oldu” diyor. “Bitti o iş” diyor. “İstifa etti” diyor. Üstelik büyük harflerle diyor bunu. Yani bağırarak.

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Olmamış bir olayı olmuş gibi sunmak. Bunu yaparken en küçük bir kuşkuya bile yer vermemek. Ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir yalanı büyük bir pişkinlikle dolaşıma sokmak.

Bunlar, bırakın bir milletvekilini, ülkesini azıcık da olsa seven sıradan bir insanın bile yapamayacağı şeyler.

(...) Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikalarına mertçe itiraz etmek yerine kalleşçe spekülasyonlara başvuranların...

Tabii ki maksatları araştırılır. Tabii ki bu işten herhangi bir çıkarları olup olmadığı araştırılır. Savcılık da bal gibi devreye girer SPK da.

Bunları yapmak, öküzün altında buzağı aramaktan ziyade ineğin altında buzağı aramak gibidir."