Ahmet Hakan canlı yayında alay konusu oldu! Tweet üzerinden siyaset böyle gündem oldu

CNN Türk'te ekrana gelen ve Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında isim benzerliği nedeniyle yanlış kişinin tweetleri paylaşıldı.

Hata kimsenin dikkatini çekmedi

Canlı yayın sırasında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi. Yapılan bu hata yayın sırasında kimsenin dikkatini çekmedi. Bu durum sonrası Ahmet Hakan, olayı anlayamadığı için ve herhangi bir düzeltme getiremediği için sosyal medyada alay konusu haline geldi.

Programda okunan paylaşım şu şekilde:

"Kimse de fark etmemiş, resmen komedi"

Sosyal medya paylaşımları canlı yayında okunan ve durumu fark eden Avukat Cemil Çiçek ise "Bu hafta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi..." tweetiyle durumu takipçilerine açıkladı.