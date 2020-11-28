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Gündem Ahmet Hakan canlı yayında alay konusu oldu! Tweet üzerinden siyaset böyle gündem oldu
Gündem

Ahmet Hakan canlı yayında alay konusu oldu! Tweet üzerinden siyaset böyle gündem oldu

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ait olduğu belirtilerek okunan tweetlerin Avukat Cemil Çiçek'e ait olduğu ortaya çıktı. Çiçek konuyla ilgili olarak "Resmen komedi" derken, yaşanan olayı Ahmet Hakan ve programdakiler anlayamadığı için sosyal medyada alay konusu oldular.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:39:00 - 2020-11-28 12:04:40

CNN Türk'te ekrana gelen ve Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında isim benzerliği nedeniyle yanlış kişinin tweetleri paylaşıldı.

Hata kimsenin dikkatini çekmedi

Canlı yayın sırasında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi. Yapılan bu hata yayın sırasında kimsenin dikkatini çekmedi. Bu durum sonrası Ahmet Hakan, olayı anlayamadığı için ve herhangi bir düzeltme getiremediği için sosyal medyada alay konusu haline geldi.

Programda okunan paylaşım şu şekilde:

"Kimse de fark etmemiş, resmen komedi"

Sosyal medya paylaşımları canlı yayında okunan ve durumu fark eden Avukat Cemil Çiçek ise "Bu hafta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi..." tweetiyle durumu takipçilerine açıkladı.

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Yorumlar

HARPUT’lu

Ahmet Hakan’a Ben Zaten Gazeteci Demiyorum...O, Patronu Aydın Doğan’a Garsonluk Yapan Hizmetçilik Yapan Sıradan Bir Şahıstan Başka Biri Değildir Benim Gözümde...
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