Ahmet Hakan, "Bu, Erdoğan açısından süper bir risk" diyerek duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması hakkında, Cumhur İttifakı'nın rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

Hakan, yazısında "Cumhur İttifakı çevresinde bir zafer havası var gözlemlediğim kadarıyla. Avantajın kendilerinde olduğunu görüyorlar ve kazanacaklarından hiç kuşku duymuyorlar. Eğer bu hava, ‘Reis nasıl olsa kazanıyor’ şeklinde dalga dalga yayılırsa... Süper bir risk doğabilir Erdoğan açısından. Yeni bir söyleme, yeni bir yaklaşıma, yeni bir stratejiye falan ihtiyacı yok Cumhur İttifakı bileşenlerinin. Tek ihtiyaçları: Seçmenlerinin ikinci turda oy kullanmalarını sağlamak" dedi.



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