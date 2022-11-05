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Medya Ahmet Hakan, bu defa çok fena daldı! Kılıçdaroğlu eşekten düşmüşe dönecek
Medya

Ahmet Hakan, bu defa çok fena daldı! Kılıçdaroğlu eşekten düşmüşe dönecek

AK Parti muhalifi seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için adeta yalvardığına işaret eden Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu hem iktidara gollük paslar veriyor hem de ayağına gelen gollük pasları gole çeviremiyor. 'Abi ne olur, kurban olayım aday olma' diye inleyen muhalif seçmenin bu inlemesine gel de hak verme" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 11:45:00 -
Ahmet Hakan, bu defa çok fena daldı! Kılıçdaroğlu eşekten düşmüşe dönecek

AK Parti muhalifi seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için adeta yalvardığına işaret eden Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu hem iktidara gollük paslar veriyor hem de ayağına gelen gollük pasları gole çeviremiyor. 'Abi ne olur, kurban olayım aday olma' diye inleyen muhalif seçmenin bu inlemesine gel de hak verme" ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumları okuduğunuzda...

Muhalif seçmenin, “Abi, kurban olayım aday olma” tarzı cümleler yazdığını görürsünüz.

*

Yalvarıyor seçmen.

Konu ne olursa olsun hep aynı yakarış:

“Kurbanın olayım aday olma.”

*

Neden böyle?

Çünkü muhalif seçmen, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı yenemeyeceğine kesin biçimde inanmış durumda.

*

Haksızlar mı?

Valla değiller, billa değiller.

*

Bunun için zirilyon tane gerekçe sayılabilir ama ben sadece şu son örneği vermekle yetineceğim:

*

Kılıçdaroğlu, Londra temaslarını sürdürürken KRT adlı CHP yanlısı kanala çıktı. Sunucu arkadaşımız, “Sekiz saat nereye gitti diye hep soruluyor. Bu kez başka bir adaya gitme durumu olur mu?” diye bir soru sordu.

Kılıçdaroğlu, bu soruya acayip bozuldu. “Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim” diyerek yayını terk etti.

*

Bunun futboldaki karşılığı tam olarak şu: Top ayağına gelmiş, dokunsa gol olacak. Topu taca gönderip sahadan çıkıyor.

Mesela o soru karşısında...

“Ne sekiz saati kardeşim? Ne demek istiyorsun sen? İktidar yanlılarının ortaya attığı bu spekülasyonlara niye prim veriyorsun? Benim her şeyim ortada” falan dese... Durumu lehine çevirmiş olacak.

*

Talihsizlik şurada:

*

Kemal Kılıçdaroğlu...

Hem iktidara gollük paslar veriyor hem de ayağına gelen gollük pasları gole çeviremiyor.

*

“Abi ne olur, kurban olayım aday olma” diye inleyen muhalif seçmenin bu inlemesine gel de hak verme."

 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Kılıçdaroğlunu kötüleyerek ekmeğimizle oynamayalım beyler ayıp oluyor zira böyle rakip asla bulamayız. Benden söylemesi.

Musa

Niye mi fetocüler ile buluşursa Diyecegi birsey olmaz 11 yil chp rezil kepaze Terör örgüt destek yuvası haline getirmiş biri . Chp secmeni her olayacak işte dişarı cıkar pretesto için hani çok insan hakları ve Adalet icin hadi chp icindeki Adaletsizlik için cıkın! Genel başkanı bir terör örgütü kaset ile attı bula bula gökten zebil ile iftiraci kemali getirdi Chp üst kademesi gayri insani Ahlak ile yönetip Teröredestek Verip diş güclere destek veren bir zihniyet .Daha niceleri var.... Bunu secmen nasıl gurura yedirir ? Anlamak zor
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