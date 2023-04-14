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Medya Ahmet Hakan "Bin pişman oldum" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu
Medya

Ahmet Hakan "Bin pişman oldum" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-14 10:25:00 -
Ahmet Hakan "Bin pişman oldum" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

İYİ Parti’yi, adaylarını temayül yoklamasıyla belirlediği için tebrik eden Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Fakat yaptıkları temayül yoklamasıyla ilgili öyle çok dedikodu var ki... Tebrik ettiğime bin pişman oldum" diyerek yaşananları aktardı.

İYİ Parti’yi, adaylarını temayül yoklamasıyla belirlediği için tebrik eden Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Fakat yaptıkları temayül yoklamasıyla ilgili öyle çok dedikodu var ki... Tebrik ettiğime bin pişman oldum" diyerek yaşananları aktardı. 

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti’yi, adaylarını temayül yoklamasıyla belirlediği için tebrik etmiştim.

Fakat yaptıkları temayül yoklamasıyla ilgili öyle çok dedikodu var ki... Tebrik ettiğime bin pişman oldum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Mesela İstanbul İkinci Bölge’de yapılan yoklamanın sonucuna bakalım:

BİR: Buğra Kavuncu (2 bin 107 oy). İKİ: Binnur Karadağlı (1717 oy). ÜÇ: Bahadır Erdem (1660 oy).

*

Aday listesine bakıyoruz: İkinci Binnur Karadağlı uçmuş, uçurulmuş. Yok listede. Birinci Buğra Kavuncu olmuş. İkinci ise Bahadır Erdem olmuş. Yani Bahadır Erdem, Binnur Hanım’ın yerine oturmuş.

*

Her ne kadar temayül yoklamasıyla eğilim saptanıyor olsa da ve temayülden çıkanın olduğu gibi konması zorunluluğu olmasa da... Temayülde çıkan bir ismin neden çizik yediğini anlamıyorum."

 

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