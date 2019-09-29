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Ahmet Hakan bile İmamoğlu’na dayanamadı! ‘Çırpınıyoruz’

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun AFAD tarafından düzenlenen toplantıya çağırılmadığı iddiasıyla başlayan tartışmayla ilgili olarak, İmamoğlu'nun 'ulusal gizem' havası vermek için elinden geleni yaptığını ve 'mağdur oldum' mesajı vermeye çalıştığını ileri sürdü.

29 Eylül 2019 Pazar 12:55
Ahmet Hakan bile İmamoğlu’na dayanamadı! ‘Çırpınıyoruz’

İstanbul'da perşembe günü meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından başlayan 'toplanma alanı' tartışmaları devam ediyor.

Ahmet Hakan, 'Ekrem İmamoğlu'nun neden böyle yaptığının cevabını buldum' başlıklı bugünkü köşe yazısında, "Tam üç gündür Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki deprem toplantısına çağrılıp çağrılmadığını anlamak için çırpınıyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu, bu konuda bir 'ulusal gizem' yaratmak için elinden geleni yapıyor. İma ediyor. Lastikli konuşuyor. Nereye istenilirse oraya çekilecek laflar söylüyor. Sözlerinden bazen 'Davet edildim' anlamı çıkıyor, bazen de 'Davet edilmedim' anlamı çıkıyor.

Peki ama Ekrem İmamoğlu neden böyle yapıyor? Üç gündür bu sorunun cevabını arıyordum, sonunda galiba buldum!

İmamoğlu  'Yetişin dostlar, mağdur oldum' mesajı vermeye çalışıyor.

Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... 'Davet ettik... Olmayan bir şey üzerinden bir şeyler çıkarılmasın' diye açıklama yapınca... Ekrem Başkan’ın mağduriyet ekmeği, birazcık boğazına dizilmiş oldu.

Kıssadan hisse: Mağduriyet ekmeğini afiyetle yiyebilmek için en az 17 fırın mağduriyet ekmeği yiyerek belli bir tecrübe edinmek şart!"

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:55
  1. İstanbul
  2. Ahmet Hakan
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. toplanma alanı
  5. Fuat Oktay
  6. İstanbul deprem
  7. deprem

YORUM YAZ

  • Alpay Caglar 61 Almanya Alpay Caglar 61 Almanya 6 dk önce
    Sacmalamasin 
  • fetösavarfetösavar19 dk önce
     kimin umurunda... yalan dolanla bakalım nereye kadar.

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