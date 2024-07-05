Ahmet Hakan, "Ben hayatımda böyle stres yaşamadım" diyerek duyurdu! Geçmişte tanık olduğu sokak kavgalarında bile bu kadar heyecanlanmamış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin Avusturya maçının her saniyesinin dehşet, merak ve endişe dolu olduğunu belirtti. Geçmişte izlediği filmlerde ve tanık olduğu sokak kavgalarında bile bu kadar heyecanlanmadığını vurgulayan Hakan, maçın kendisi için hayatının en stresli gecesi olduğunu söyledi. Hakan, şunları kaydetti:

"Her biri yaşamsal nice sınavlara girdim ömrüm boyu.

Hiç bu kadar heyecanlanmadım.

*

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her saniyesi dehşet, merak ve endişe içeren nice film izledim.

Hiçbirinde bunu yaşamadım.

*

Çok acayip sokak kavgalarına tanık olmuşluğum vardır.

Hiçbirinde kalbim böyle çarpmadı.

*

Her biri acayip kritik çok seçim takip ettim.

Hiçbirinde bu kadar hoplayıp zıplamadım.

*

Bundan sonra bana her kim “Hayatının en stresli, en heyecanlı, en meraklı, en hoplamalı, en zıplamalı gecesini ne zaman yaşadın?” diye sorarsa...

Hiç düşünmeden şu yanıtı vereceğim:

*

“2024 Avusturya maçında.” "